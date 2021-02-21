مهندسو طرطوس يعقدون مؤتمرهم: تعديل نظام ضابطة البناء

طرطوس – رشا سليمان:

عقد فرع نقابة المهندسين في طرطوس مؤتمره السنوي تحت شعار “نبقى نحن أصحاب وعشاق هذه الأرض، نعيش عليها، وتقديم ترابها، ونورث حبها الأبدي للأجيال جيلا بعد جيل”، بحضور غياث القطيني نقيب المهندسين في سورية وصفوان أبو سعدى محافظ طرطوس.

مداخلات أعضاء المؤتمر تركزت حول سبب عدم تنفيذ مشروع الجونادا بالشكل اللازم، بالإضافة إلى مشروع ضاحية الفاضل التي تم هدم أبنيتها وحتى الآن لم يباشر بهذا المشروع، وطالبت بضرورة تخصيص أرض للمهندسين على شاطئ البحر لإقامة نادي المهندسين عليها بعد هدمه، وتم السؤال عن سبب عدم تنفيذ المشاريع السياحية التي تم الإعلان عنها مؤخرا، و توضيح ما حل بالمطار الزراعي الذي سيقام في المحافظة، والعمل على حل مشكلات مناطق المخالفات وخاصة في الرادار، والإسراع في تنفيذ بناء جامعة طرطوس، بسبب تباعد الأبنية الحالية وما يترتب عليها من أعباء مادية وتعب جسدي على الطلاب، وإيجاد طريقة لتعديل نظام ضابطة البناء لتكون الأبنية ضد الزلازل تفاديا لأي مخاطر قد يحدثها الزلازل المتوقعة، وتنظيم ورشة عمل لمناقشة ضابطة البناء في المدينة، والعمل على تشكيل لجنة لمراقبة ترحيل القمامة المنتشرة في كافة أرجاء المحافظة، والإسراع بتنفيذ الدراسة التي قامت بها جامعة تشرين لحل مشكلة الواجهة البحرية على الكورنيش البحري، والإسراع في تعيين المهندسين الذين لم يتم تعيينهم منذ دفعة ٢٠١٧ وحتى الدفعة الحالية، والعمل على تفعيل جسر المشاة بجانب مركز الإنطلاق الجديد.

نقيب المهندسين لفت في تصريح لـ “البعث” إلى أن خطة عمل نقابة المهندسين تتركز على تعديل بعض المواد الواردة في القانون لمصلحة المهندسين بما يتناسب مع الواقع الحالي، كما يتم العمل على مستوى الخزانة لإقامة مشاريع استثمارية لتأمين معاشات تقاعدية للمهندسين البالغ عددهم حوالي ١٨٥٠٠ متقاعد.

وخلال رده على المداخلات أكد محافظ طرطوس أن البنية الإنشائية في محافظة طرطوس جيدة، وذلك من خلال لجنة البيتون التي تقوم بأخذ عينات من المحلول وفحصها، كما أشار إلى أنه تم إنفاق المليارات على المناطق الصناعية في المحافظة من أجل التنمية المستدامة و خلق فرص عمل، كما تم إعطاء طابق تحفيزي للطاقة الشمسية وهناك ٧٧ رخصة بناء في هذا المجال.

وتم تكريم ٦ مهندسين ممن حصلوا على المراتب الأولى في جامعاتهم.