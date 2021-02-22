أهالي الصبورة يعانون.. وكهرباء حماة لا تجيب!

حماة- ذكاء أسعد

بعد أن استقر التقنين الكهربائي على (ساعة وصل مقابل 5 ساعات قطع) في ريف حماة الشرقي، كانت الشكوى من تلف الأجهزة الكهربائية التي بات إصلاحها يكلّف آلاف الليرات، ليبدي الأهالي استياءهم من الوضع المزري في ظل التقنين غير العادل، إذ يوضح مدير قسم كهرباء الصبورة مضر الونوس احتراق قواطع التوتر المنخفض عدة مرات بسبب الاستجرار الزائد للكهرباء، وتمت صيانتها وتركيب محولة باستطاعة 400KVA وقاطع باستطاعة 630 “أمبير”، معتبراً أن الموضوع لم يجد نفعاً، ما اضطر عمال طوارىء البلدة للاستنفار ليلاً نهاراً خلال ساعات الوصل للحد من هذه المشكلة.

من جهته مدير قسم كهرباء السلمية فاضل وردة لفت إلى أن الحل الوحيد هو تركيب محولة كهربائية باستطاعة 630 KVA وقاطع كهربائي باستطاعة 800 أمبير، موضحاً أنه تم الطلب من مؤسسة كهرباء حماة عدة مرات، ولكن لا مجيب لغاية الآن.

وفي متابعة للموضوع، لم نستطع التواصل مع المعنيين في كهرباء حماة، لاسيما أن الهاتف خارج التغطية، والخطوط الثابتة “لا صوت لمن ينادي”!.