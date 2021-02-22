احتفالاً بعيد الرياضة.. بطولة مميزة للريشة الطائرة

أقامت اللجنة الفنية للريشة الطائرة في محافظة حماة بطولة تنشيطية لمراكز التدريب في صالة ناصح علواني شارك فيها 27 لاعباً ولاعبة مثّلوا (حمص ومركز الاتحاد بالسلمية ومركز محردة)، كما شارك بعض اللاعبين من المراكز التدريبية لمحافظة ادلب.

مدربة مركز حماة ديانا الأسد أشارت لـ “البعث” إلى أن البطولة أقيمت بمناسبة احتفالات الرياضيين باليوبيل الذهبي لتأسيس الاتحاد الرياضي العام، وتضمنت فقرات فنية (حول تدريب اللاعبين بالريشة)، وعرض ألعاب قتالية (التدريب بلعبة الملاكمة)، كما شهدت مستويات مميزة ومبشّرة بالفئات العمرية الصغيرة، لافتة إلى أنه في نهاية البطولة (التي أقيمت وفق نظام الدوري من مرحلة واحدة في الدور الأول، وخروج المغلوب من مرتين في الأدوار النهائية)، تم تتويج اللاعبين في المراكز الثلاثة الأولى من كل فئة، كما تم تكريم اللاعبين، ومدربي المراكز التدريبية، وحكام البطولة من قبل اللجنة التنفيذية في حماة.

يشار إلى أنه فازت في بطولة تحت 15 سنة في النهائي فلة النجار(حمص) على سما عزو (حماة) بشوطين لشوط، وفي الفئة نفسها للذكور فاز حبيب شيحان (محردة) في النهائي على عدي خضور (سلمية) بشوطين لشوط، وفاز بفئة تحت 13 سنة في النهائي للإناث تالا السواس (حمص) على زميلتها سنا الزعبي بشوطين دون رد، أما نهائي الذكور ففاز به شادي الأنصاري (حمص) على زميله محمد الرفاعي بشوطين لشوط.

عماد درويش