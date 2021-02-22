“بكل غرزة حكاية” تحية حب إلى حمص القديمة

حمص- البعث

يقيم تجمع حمص الثقافي، بالتعاون مع تجمع زنوبيا الفني، فعالية “بكل غرزة حكاية”، وهي عبارة عن توليفة فنية إبداعية تحية حب إلى حمص القديمة، تعيد إحياء تراث الماضي، ومهارات الجدات من خلال ورشة التدريب على التطريز اليدوي التي يشرف عليها تجمع حمص، وتتخللها ورشة تدريب مسرحي تستعيد حكايات الماضي بأسلوب كوميدي يحاكي أجواء الحكواتية في المقاهي الشعبية، والعروض المسرحية الشعبية التي تستلهم فقراتها من موروثنا الشعبي، في تماه حميمي مع حارات حمص القديمة التي عادت روح الحياة إلى أركانها من جديد.

العروض المسرحية بإشراف المخرج سامر إبراهيم أبو ليلى، وبمشاركة مجموعة من الهواة الشباب عشاق المسرح، والمبادرات الخلاقة، وتستمر لغاية الخامس والعشرين من شباط الجاري من الساعة العاشرة صباحاً حتى السابعة مساء في الصالة الأثرية لكنيسة الأربعين بحمص القديمة.

الفعالية برعاية المتروبوليت جاورجوس أبو زخم راعي أبرشية حمص وتوابعها للروم الأرثوذكس.