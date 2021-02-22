تجربة تنظيمية فريدة في رياضة حماة

حماة- منير الأحمد

أطلقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي في حماة تجربة جديدة من خلال إقامة بطولة المحافظة للقوة البدنية في مدخل حديقة أم الحسن الواقعة وسط مدينة حماة، رئيس اللجنة التنفيذية عبد الرزاق زيتون بيّن لـ “البعث” أن هذه هي التجربة الأولى من نوعها في المحافظة، حيث تهدف إلى أن يذهب الرياضي إلى الجمهور على عكس ما جرت عليه العادة سابقاً، كاشفاً أنه في حال نجاح هذه التجربة سيتم تعميمها على بطولات مختلف الألعاب، سواء الفردية أو الجماعية.

وأشار زيتون إلى أن إقامة البطولات في ساحات مكشوفة تلعب دوراً مهماً في تنشيط الألعاب، وزيادة عدد جمهورها، كما أنها تأتي تنفيذاً للتوجهات الحكومية بتخفيف الازدحام في الصالات الرياضية المغلقة، مضيفاً: البطولة التي أقيمت بمناسبة عيد الرياضيين شهدت حضوراً جماهيرياً جيداً، وهذا ما نأمل تحقيقه في البطولات القادمة.

من جهته أشار خضر الشيخ علي رئيس اللجنة الفنية للقوة البدنية في حماة إلى أن بطولة المحافظة شهدت مشاركة 25 لاعباً ولاعبة بفئتي الناشئين والناشئات، وتم في نهايتها انتقاء فريق حماة الذي سيشارك في بطولة الجمهورية بالفئتين التي ستقام يوم الجمعة المقبل، موضحاً أن إقامة البطولة في ساحة مكشوفة بمركز مدينة حماة سيكون لها تأثير إيجابي في نشر اللعبة، وخاصة أن اللجنة الفنية مشكّلة حديثاً حالها كحال اتحاد اللعبة الذي تأسس الشهر الماضي بعد انفصاله عن اتحاد بناء الأجسام، داعياً إلى ضرورة تكرار هذه التجربة في الألعاب الرياضية الأخرى.