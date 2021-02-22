وفاة المناضل والمفكر السياسي اللبناني أنيس النقاش

غيب الموت اليوم المناضل والمفكر السياسي اللبناني أنيس النقاش في أحد مشافي دمشق عن عمر ناهز الـ 70 عاماً…

وزارة الإعلام نعت المناضل والمفكر السياسي اللبناني أنيس النقاش.

وكان النقاش دخل قبل يومين العناية المشددة في أحد مشافي دمشق نتيجة تدهور حالته الصحية جراء إصابته بفيروس كورونا.

يذكر أن النقاش المعروف بمواقفه القومية الداعمة لسورية وللقضية الفلسطينية ولد في بيروت عام 1951 وانضم إلى العمل الطلابي والتنظيمي اللبناني وهو منسق شبكة الأمان للبحوث والدراسات الاستراتيجية. بدأ نضاله في أواخر سبعينيات القرن الماضي في مواجهة العدو الصهيوني وله دور مهم في التنسيق بين قيادة الثورة الفلسطينية والثورة الإسلامية الإيرانية حتى منتصف التسعينيات.