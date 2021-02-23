الاحتلال الأمريكي يدخل 40 ناقلة وشاحنة إلى قواعده غير الشرعية في الرميلان

أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي اليوم الثلاثاء مدرعات عسكرية ومواد لوجستية إلى الرميلان بريف الحسكة قادمة من شمال العراق لدعم قواعدها غير الشرعية.

وذكرت مصادر محلية من قرية السويدية أقصى الريف الشمالي الشرقي للحسكة أن رتلا من 40 ناقلة وشاحنة دخل الساعة 12 ظهر اليوم من شمال العراق وعلى متنها 20 مدرعة عسكرية ومعدات ومواد لوجستية وتوجهت إلى قاعدتها غير الشرعية في الرميلان.

وأدخلت قوات الاحتلال الأمريكي يوم الجمعة الفائت 25 آلية بينها سيارات عسكرية قادمة من أحد مراكزه في منطقة اللايف ستون غرب مدينة الحسكة عبر الطريق الدولي إلى قاعدتها غير الشرعية بمطار خراب الجير في منطقة المالكية.

وفي سياق مخططها في المنطقة تستمر واشنطن بدعم التنظيمات المسلحة التي تنفذ أجنداتها التقسيمية وسرقة نفط وخيرات الجزيرة السورية وفي سبيل ذلك تعمد قواتها المحتلة إلى تعزيز قواعدها في المناطق التي تحتلها بالأسلحة والعتاد والمواد اللوجستية وتزيد من عددها مثل إنشاء مطار عسكري في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي وقاعدة جديدة في منطقة المالكية بريف الحسكة الشمالي الشرقي.

“قسد” تختطف 13 معلماً

في الأثناء أقدمت ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي اليوم على اختطاف عدد من المعلمين من مدينة الشدادي واقتادتهم إلى معسكرات التجنيد القسري.

وذكرت مصادر محلية أن مسلحين من ميليشيا قسد داهموا أحياء في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي وقاموا باختطاف 13 معلماً واقتادوهم إلى معسكرات التجنيد القسري لزجهم في القتال بصفوفها.

يأتي ذلك فيما وقعت أضرار مادية بآلية ثقيلة جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي في محيط بلدة المريعية بريف دير الزور الشرقي.

وذكر مصادر محلية في دير الزور أن لغماً أرضياً من مخلفات إرهابيي تنظيم داعش انفجر بآلية ثقيلة قرب بلدة المريعية بريف دير الزور الشرقي واقتصرت الأضرار على الماديات.

وأصيب في السابع عشر من الشهر الماضي 4 أطفال بجروح جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي في مدينة العشارة بريف دير الزور الشرقي.