الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بوقف المخططات الاستيطانية

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبتها المجتمع الدولي، بوقف مخططات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية التهويدية، وإلزامه بتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة.

وأوضحت الخارجية في بيان لها اليوم الثلاثاء، نقلته وكالة وفا أن الاحتلال يواصل حربه المفتوحة على الوجود الفلسطيني، وتوسيع عمليات الاستيطان في القدس المحتلة والأغوار الشمالية، وباقي مدن وبلدات الضفة الغربية لخلق وقائع جديدة على الأرض، وتنفيذ مخططات الضم بهدف إغلاق الباب نهائيا أمام أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية، متصلة جغرافيا وذات سيادة وقابلة للحياة بعاصمتها القدس، مشيرة إلى أن هذا الأمر مرفوض ويستدعي من المجتمع الدولي، تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني.

الى ذلك جدد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اقتحام المسجد الاقصى بحماية قوات الاحتلال وذكرت وكالة /وفا/ أن /39/ مستوطنا اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال، وينفذ المستوطنون الإسرائيليون يوميا اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال في محاولة لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه.

هذا وقد أصيب عشرات الفلسطينيين واعتقل 11 آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في الضفة الغربية، وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة اليامون شمال غرب جنين، وسط إطلاق قنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق، كما قامت باعتقال فلسطينيين اثنين واقتحمت كذلك قوات الاحتلال مدينة بيت لحم وقرية حرملة شرقها وطوباس وبلدة بيت أمر في الخليل، وحزما ومخيم شعفاط في القدس المحتلة واعتقلت تسعة فلسطينيين.