انستغرام يضيف ميزة لدعم المتأثرين باضطرابات الأكل

أعلن Instagram عن إضافة موارد للأشخاص المتأثرين باضطرابات الأكل إلى منصته الاجتماعية كجزء من برنامج الأسبوع الوطني للتوعية بهذا الشأن من خلال توجيه المستخدم الذي يبحث عن علامات تصنيف أو محتوى يحتمل أن يكون مرتبطاً باضطراب الأكل إلى الموارد أو خطوط المساعدة التي تقدمها الرابطة الوطنية لاضطرابات الأكل في الولايات المتحدة NEDA، إضافة إلى آخرين في المملكة المتحدة واستراليا وكندا.

وقال انستغرام إنه يخطط لإظهار الموارد إذا كان شخص ما يحاول مشاركة محتوى مرتبط باضطراب الأكل، أو إذا كان أحد الأصدقاء قلقاً بشأن شيء يراه منشوراً، ويريد تقديم الدعم، وفي الوقت الحالي سيؤدي البحث عن محتوى متعلق باضطرابات الأكل إلى نقلك لقائمة خط المساعدة العامة التي لا تشمل فقط NEDA، ولكن التحالف الوطني للأمراض العقلية، وخط أزمة المحاربين القدامى، ومشروع Trevor أيضاً، وزر الدعم من انستغرام سيشير على وجه التحديد إلى جهات اتصال NEDA للأشخاص، بدلاً من مجرد إظهار القائمة الكاملة لخطوط المساعدة المتاحة لهم. وتقول الشركة في منشور لها بأنها تخطط للعمل مع قادة المجتمع للتشجيع على الصورة الإيجابية للجسم، كما أنها المرة الثالثة التي يعمل فيها Instagram على المحتوى NEDA لأسبوع.