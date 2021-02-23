بوتين: الجيش والبحرية الروسية جاهزان للتصدي لكل التحديات الكبرى

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جاهزية الجيش والبحرية الروسية، وقدرتهما على التصدي لجميع التحديات الضخمة التي قد تواجه البلاد. ونقلت وكالة تاس عن بوتين قوله في كلمة بمناسبة يوم حماة الوطن، نقلتها قناة روسيا 24 التلفزيونية، إن العالم الحديث يتطلب اليقظة الدائمة والجهوزية لمواجهة اصعب التحديات، وللتحرك والتصرف بكفاءة وحسم وفاعلية، وجيشنا وبحريتنا يعرفان تماماً كيف يقومان بهذه المهمة، ونحن فخورون بقدراتهم القتالية والتدريبية، وامتلاكهم للمعرفة الكاملة لأحدث الأسلحة، مشددا على أن أحد الأدلة على السلطة المتنامية للقوات المسلحة الروسية، هو تزايد اهتمام الشريحة الشبابية بالانضمام للخدمة العسكرية، موجهاً التهنئة للقوات الروسية بكل أسلحتها في عيدها.

ويعد هذا العيد الذي يصادف اليوم، من كل عام مناسبة لإحياء ذكرى الجنود الروس، الذين قدموا أرواحهم في ساحات المعارك دفاعا عن البلاد.

من جهة اخرى أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية، في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي، أن العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي، على روسيا ستؤدي بالعلاقات بين الجانبين إلى طريق مسدود وسيتم الرد عليها، موضحا في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة تاس، أن العقوبات الأوروبية الجديدة بحجة قضية الكسي نافالني، تمثل خطوة جديدة باتجاه المزيد من تدهور العلاقات وهي لن تمر دون رد من جانبنا، مضيفاً إن بروكسل تتبع بشكل متواصل نهجاً يقود إلى تراجع الحوار المتبادل مع روسيا، مستخدمة أعذاراً ومبررات استفزازية ومتفقاً عليها، وهذا الأمر لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يجعل أي تطبيع للعلاقات أمراً سهلاً .

وشدد سلوتسكي على أن دول الاتحاد الأوروبي، بنهجها هذا تدفع بالشراكة مع موسكو إلى طريق مسدود، والمخرج من ذلك يكون فقط عبر الابتعاد عن السياسة الرامية لاحتواء روسيا.