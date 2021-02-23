فك رموز رسالة حب

تمكّن مجموعة من العلماء من استعادة نص رسالة حب تعود إلى الحرب العالمية الثانية، حيث عُثر عليها في سفينة الشحن SS Gairsoppa الغارقة على بعد بضعة كيلومترات من السواحل الإيرلندية. ودرس الخبراء بعناية واهتمام مقاطع رسالة الحب، التي كتبها ضابط، عام 1941، إلى حبيبته إيريس، وتمكّنوا من فهم محتواها جزئياً، وكتب الضابط لحبيبته: “اعتني بنفسك يا عزيزتي، ليس من أجلك فقط، بل من أجلي أيضاً، تخيلي أن شفتي تضغط بشدة على شفتيك وأنا أعانقك بقوة، ولنأمل أن هذه الحرب الدموية ستنتهي قريباً”.

وكانت السفينة SS Gairsoppa المتوجهة من كالكوتا في الهند إلى ليفربول في بريطانيا، تحمل 717 رسالة، وحمولة من الفضة لمساعدة القوات البريطانية، ولكنها لم تتمكّن من إيصالها إلى المرسل إليهم، لأنها غرقت بعد أن هاجمتها غواصة ألمانية في 16 شباط عام 1941 ولم ينجُ من طاقمها البالغ 86 شخصاً سوى واحد فقط، فيما كانت شركة أمريكية تعمل في مجال دراسات وبحوث أعماق البحار، قد اكتشفت في النصف الثاني من القرن العشرين، هذه السفينة على عمق خمسة كيلومترات، وفي عام 2010 اتفق ممثلوها مع الحكومة البريطانية على استخراج الأشياء الثمينة التي تحملها.

وقد استخرج الباحثون أكثر من 100 طن من الفضة ورسائل بقيت بحالة جيدة، لأنها كانت “معلبة” في مخزن، تغطيها أطنان من القمامة المختلفة، وفي عام 2018 عُرضت مجموعة من هذه الرسائل في معرض أقيم في متحف البريد بلندن.