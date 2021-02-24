انفجار ثلاث عبوات ناسفة في بغداد والقبض على 5 إرهابيين بالأنبار وكركوك

ألقت القوات العراقية القبض على خمسة إرهابيين من تنظيم “داعش” بينهم امرأتان في محافظتي كركوك شمال العراق والأنبار غربه.

وقالت الشرطة الاتحادية: “إنه وفقاً لمعلومات استخبارية تمكنت قوة من الشرطة من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين من “داعش” هم رجل وامرأتان داخل إحدى الدور وسط منطقة الحرية في كركوك”.

بدورها، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية إلقاء القبض على اثنين من إرهابيي “داعش” في محافظة الأنبار وقالت: “استمراراً لمهامها في ملاحقة من تبقى من فلول “داعش” الإرهابي تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة واستخبارات لواء المشاة 40 واستخبارات الفوج الثالث من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في مناطق النعيمية بقضاء الفلوجة وقرية الفياض بالكرمة في الأنبار”.

في الأثناء، انفجرت ثلاث عبوات ناسفة في مناطق متفرقة بالعاصمة العراقية بغداد دون ورود أنباء عن وقوع إصابات.

وقال مصدر أمني عراقي: “إن عبوتين ناسفتين انفجرتا في منطقة الكم وسط بغداد فيما انفجرت العبوة الثالثة في منطقة الكرادة دون أن تخلف أضراراً بشرية أو مادية”.

من جهة ثانية، استهدفت القوات العراقية تجمعاً لإرهابيي “داعش” شرق محافظة صلاح الدين وسط البلاد.

وذكرت مديرية إعلام الحشد الشعبي في بيان أن مدفعية الحشد الشعبي واللواء 22 من الجيش العراقي قصفت تجمعاً لإرهابيي “داعش” في منطقة العيث، مبينة أن عملية القصف جاءت بعد رصد التجمع من قبل قوات الحشد المرابطة في المنطقة.