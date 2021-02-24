بتكليف من الرئيس الأسد.. عبد الكريم يشارك في مراسم تشييع المناضل النقاش

بتكليف من السيد الرئيس بشار الأسد شارك سفير سورية في لبنان على عبد الكريم في تشييع جثمان المناضل والمفكر العربي الراحل أنيس النقاش بعد ظهر اليوم إلى مثواه الأخير في الغبيري بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وخلال مشاركته في مراسم التشيع قدّم السفير عبد الكريم تعازي ومواساة الرئيس الأسد لذوي الفقيد ومحبيه، الذين شكروا الرئيس الأسد على هذه اللفتة الكريمة التي كان لها الأثر الطيب في مواساتهم.

وشاركت في مراسم التشييع حشود غفيرة من جميع المناطق اللبنانية وممثلو الأحزاب والقوى والشخصيات اللبنانية والفصائل الفلسطينية وحشد كبير من الشخصيات السياسية والثقافية والإعلامية والفعاليات الاجتماعية.

ونوّه رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود في كلمة له خلال المراسم بالتاريخ الريادي للراحل في صفوف المقاومة وفي دعم قضية فلسطين والوقوف إلى جانب سورية والثورة الإسلامية الإيرانية والقضايا المحقة للأمة ولأحرار العالم، وبين أن أبطال الأمة ومن بينهم الراحل النقاش عبّدوا الطريق نحو تحرير فلسطين وأرضنا المحتلة ومقدساتنا من الاحتلال الصهيوني.

وأضاف الشيخ حمود: “نقول للجميع لكل من يدعي الإسلام ويرفع راية العدالة.. من دون فلسطين شعاراتكم ناقصة”، وتابع: “فلنتحد جميعاً على طريق فلسطين ولنبتعد عن العصبيات التي تبعدنا عن طريق فلسطين”، وأوضح “فلنتشابك لنصل إلى طريق القدس رغماً عن المطبعين وعن الذين أضاعوا الاتجاه”.

بعد ذلك أقيمت الصلاة على جثمان الفقيد الطاهر ليوارى الثرى بمقبرة الحرج الجديدة في بيروت.

هذا وأوضحت زوجة الفقيد النقاش مضمون وصيته، وقالت إنها “أنا انتهيت والرواية ما تمّت”، مؤكدة أن القضية مستمرة وأن القدس هي البوصلة.

يذكر أن النقاش، المعروف بمواقفه القومية الداعمة لسورية وللقضية الفلسطينية، ولد في بيروت عام 1951 وانضم إلى العمل الطلابي والتنظيمي اللبناني، وهو منسق شبكة الأمان للبحوث والدراسات الاستراتيجية وقد وافته المنية الاثنين في أحد مشافي دمشق عن عمر ناهز الـ 70 عاماً.