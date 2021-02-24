بحضور حورية وبارسيك.. مهندسو حمص يعقدون مؤتمرهم السنوي

حمص- صديق محمد:

تحت شعار ” مع القائد البشار رح نكمل المشوار” عقد المؤتمر السنوي العادي للهيئة العامة لفرع حمص لنقابة المهندسين السوريين بحضور الرفيق عمر حورية أمين فرع الحزب ومحافظ حمص المهندس بسام بارسيك والرفيق غياث القطيني نقيب المهندسين بسوريا وذلك في نادي المهندسين بحمص .

وتركزت المداخلات حول قضايا تتعلق بالمخطط التنظيمي وتطويره بما ينسجم مع الحاجات الحالية والمستقبلية فضلاً عن ضرورة العمل على تطوير منظومة الطرق، كما تم طرح رؤية لمركز المدينة والوسط التجاري إضافة لمناقشة بعض القضايا الخدمية بأحياء وقرى محافظة حمص .

وأشار الرفيق حورية أن المهندسون جنود لهم دور متميز وخاص في معركة البناء النوعية، فهم شريحة ذات أهمية واسعة ولها تأثيرها وتواجدها في المجتمع ،ولقد تعاظم دور نقابتكم كما النقابات المهنية الأخرى بعد قيام الحركة التصحيحية فأصبحت الأداة التي تسهم بفاعلية في رسم السياسة العلمية لجماهير المهندسين، فهي تدرس أحوالهم وتقدم الاقتراحات التي تساعد على الحلول والخروج من المشكلات التي قد تعاني منها، وقد تلقت النقابات المهنية من القيادة الدعم الكبير وأصبحت قوة تنظيمية تعكس دور النقابي في تعميق التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تجري على أرض وطننا.

بدوره محافظ حمص أشار إلى دور المهندس السوري بإغناء وإثراء الحضارة الإنسانية وبناء العالم، مؤكداً أن المهندسين حجر الأساس في عملية إعادة الإعمار القادمة فضلاً عن دورهم الرئيسي في عملية التنمية وتطوير المجتمع لأن عمله يختص بجميع مجالات الحياة من صناعة وتجارة وبناء و زراعة وتكنولوجيا.

كما تم تكريم الأطباء والكوادر الصحية – الجيش السوري الأبيض التي قدمت وماتزال جهود عظيمة في مواجهة فيروس كورونا، كما كرموا المهندسين الذين ساهموا بتصميم حهاز تنفس آلي “منفسة طبية وفق مقاييس ومعايير عالمية لتوفير هذا الجهاز المهم بصناعة محلية وإيجاد بدائل وطنية في ظل الحصار الجائر الذي يتعرض له الشعب السوري .