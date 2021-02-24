صيادلة دمشق يعقدون مؤتمرهم السنوي.. لتعديل قانوني خدمة الريف ومزاولة المهنة

دمشق – بسام عمار:

عقد فرع دمشق لنقابة الصيادلة مؤتمره السنوي تحت شعار”الصمود والتحدي متأصل في خلايا الجسد السوري نتوارثه جيلا بعد جيل كنا هكذا وسنبقى ويدا بيد سنسير بسورية ومعها الى مستقبل أقوى وأكثر إشراقا” في فندق الشيراتون.

مداخلات الحضور أشارت إلى ضرورة التشدد في مكافحة الأدوية المهربة وتعديل القرار الخاص بالمكافأة الشهرية الممنوحة للصيادلة العاملين في الجهات العامة ورفع هامش الأرباح إلى ثلاثين بالمئة وجبر أسعار الأدوية إلى أقرب مئة ليرة وتعديل قانوني خدمة الريف ومزاولة المهنة وإعطاء تراخيص مزاولة في شركات التامين والسماح للصيادلة العاملين الترخيص لصيدليات بشرط توظيف صيدلي إضافي وتفعيل لجنة الرقابة الدوائية في المحافظات وتحديد أعداد المندوبين العلميين لكل شركة وتعديل النظام الأساسي للصيدليات المركزية وتوفير الأدوية بشكل دائم ووضع آلية جديدة لتصنيع وتداول الأدوية النفسية وتعديل القرار التنظيمي الخاص بالمرسوم الناظم للمختبرات العلمية ومعالجة موضوع ارتفاع أسعار المتممات الغذائية وتامين حاويات للنفايات الطبية.

نقيب الصيادلة الدكتورة وفاء كيشي أكدت أن النقابة لديها كوادر وطنية وعلمية تملك خبرات ومهارة عالية في عملها النقابي والصيدلاني وهي تقدر الجهود المبذولة من قبلها لتطوير العمل وخدمة الزملاء والإعلاء من مكانة المهنة وهذا الشيء موجود في كل المؤتمرات النقابية واللقاء المهنية والعلمية مشيرة إلى أن المؤتمر هدفه الأساسي التحاور وتبادل الآراء والأفكار في الأمور التي تطور العمل النقابي وتحسن من الخدمات المقدمة للزملاء والإخوة المواطنين ولمناقشة الأفكار والرؤى التطويرية للقطاع الدوائي الذي تطور بشكل كبير وأضحت سورية بفضله من الدول الرائدة في المنطقة وهذا الأمر تحقق بفضل دعم القيادة وجهود الزملاء الصيادلة منوهة إلى الجهود الكبيرة التي بذلها الفرع خلال الفترة الماضية وهي مكملة لجهود باقي الفروع وهي موضع شكر وتقدير الجميع مشددة على أن الصيادلة ورغم كل الظروف الصعبة التي واجهتهم لم يتخلوا عن واجبهم الوطني وكل ما يطرح في المؤتمرات ينال المتابعة والاهتمام من قبل النقابة والتي ترفعها لوزارة الصحة والتي تبدي كل الدعم والمتابعة لها وتصدر القرارات الخاصة بها .

وأضافت هناك قرار من وزارة الصحة يتضمن إعادة المرتجعات من الأدوية المنتهية الصلاحية إلى مصادرها وانه يتم العمل على تعديل قانون خدمة الريف وان الراتب التقاعدي ارتفع بشكل جيدة خلال الفترة الماضية مبينة أن المستودع المركزي بالنقابة يعمل بشكل جيد ومن خلال أرباحه سيتم رفع الراتب التقاعدية وهناك لجنة مركزية معنية بالاستثمار لتحسين موارد النقابة مبينة أن النقابة أطلقت حملة وطنية لمكافحة الدواء المهرب.

وأوضح الرفيق أنور الزير رئيس مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية في فرع دمشق للحزب أن هناك متابعة مستمرة لعمل الفرع ولكل القضايا المطروحة من قبل أعضائه وتم العمل على معالجة العديد منها خلال الفترة الماضية ايمانا بالدور الوطني والصحي والمجتمعي الذي يقوم به الصيادلة لافتا إلى ضرورة مناقشة القضايا والموضوعات بحرية وشفافية وان تكون مقترحاتنا قابلة للتطبيق ومستمدة من صلب الواقعووضع خطط طموحة للعمل مستقبلا منوها إلى أهمية الأعمال التي تضمنها التقرير.

رئيس فرع النقابة الدكتورة علياء الأسد أوضحت أنه خلال العام الماضي تم العمل بروح الفريق الواحد وبكل جد وتفانوكان الزملاء الصيادلة متواجدين بشكل دائم في صيدلياتهم ومستودعاتهم ومعاملهمرغم الظروف الصعبة في تامين الأدوية ووباء كورونا وقدموا العون والمساعدة للإخوة المواطنين بكل أمانة وحافظوا على شرف المهنة وأخلاقها إلى جانب دورهم التوعوي والإرشادي منوهة إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بواقع الصحة المجتمعية وتعزيز التواصل مع الفرع للمساعدة في حل المشكلات التي تصادف العمل .

من جانبه ذكر خالد الحرح رئيس مجلس محافظة دمشق أن هناك تعاون مثمر مع كل فروع النقابات والمنظمات وكل ما يعرض في المجلس أو يصل إليه من مشكلات يتم العمل على حلها مباشرة .

وأكد مدير صحة دمشق أن المديرية تعول كثيرا على عمل الفروع الطبية لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والأمن الصحي والعلاقة معها جيدة ومكرسة لتطوير العمل وكل المداخلات المقدمة سيتم العمل على معالجتها.