طهران: على الإدارة الأمريكية الجديدة وقف الإرهاب الاقتصادي

شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني على تمسك بلاده بالاتفاق النووي، وأن سياسة الضغوط القصوى التي مارستها الإدارة الأمريكية السابقة فشلت وبالتالي فإن على الإدارة الجديدة وقف الإرهاب الاقتصادي ضد إيران.

وقال روحاني خلال اجتماع مجلس الوزراء الإيراني: “إن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي كان قراراً خاطئاً وعلى الإدارة الجديدة أن تصحح هذا الخطأ”، موضحاً أن بقاء الاتفاق يعتمد على رفع واشنطن للإرهاب الاقتصادي عن الشعب الإيراني.

وأكد أن وحدة الصف الإيراني هي عامل قوةٍ، واصفاً علاقة بلاده بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمهمّة والقائمة على التعاون.

واعتبر أن تخريب العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية “يخدم الأعداء”، مشيراً إلى أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا مدينةٌ لإيران بالكثير.

وأشار روحاني إلى أن ايران ملتزمة بالاتفاق النووي الذي لولا صبر ومقاومة الشعب الإيراني لانهار وأعلن عن نهايته، مجدداً التأكيد على الطبيعة السلمية لنشاطات بلاده النووية وهو ما أعلنته الوكالة الدولية الدولية للطاقة الذرية مرات عديدة.

ولفت روحاني إلى أن أمريكا وآخرين كانوا بصدد إدانة إيران بحجة عدم تعاونها مع الوكالة وكذلك الدول الأوروبية الثلاث كانت تختلق الحجج لهذا السبب ولكننا سلبنا منهم هذه الحجج والذرائع بتعاوننا الشفاف مع الوكالة.

بدوره، قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة: “إنه على واشنطن اتخاذ إجراءات تصحيحية قبل الطلب من بلاده العدول عن التدابير التي اتخذتها”، مشيراً إلى أنه من العبث أن تطالب واشنطن بانصياع إيراني للاتفاق النووي بينما هي خارجه.

في سياق آخر، أعلن قائد الشرطة الإيرانية في طهران العميد حسين رحيمي إحباط محاولة تنفيذ هجوم إرهابي انتحاري في العاصمة طهران.

وقال العميد رحيمي: “تم خلال الأيام الماضية إلقاء القبض على شخص كان يخطط للقيام بعمل تخريبي بفضل يقظة رجال الشرطة على مشارف طهران”، مشيراً إلى أن الشخص الذي تم القبض عليه كان يحمل سلاحاً وحزاماً ناسفاً ومواد حارقة وجهاز تحكم عن بعد ومعدات أخرى.

وأضاف رحيمي: “إن ضابطاً في الشرطة تمكن من القبض على هذا الإرهابي وقام على الفور بتفكيك القنبلة التي يحملها وإحباط هذه العملية الإرهابية”.