عمال حلب: إعادة النظر بقانون الضمان الصحي والتعويض المعيشي

حلب – معن الغادري:

ناقش اتحاد عمال حلب خلال أعمال مؤتمره السنوي التقارير المقدمة من مجلس الاتحاد ومجمل القضايا العمالية والنقابية والخدمية والاقتصادية وسبل النهوض بالعملية الإنتاجية .

وتمحورت مداخلات المؤتمرين حول قضايا عمالية ونقابية أهمها العمل على تثبيت العمال المؤقتين ممن مضى على تعيينهم عامين وتعديل فئات العمال بعد الحاصلين على الشهادات الدراسية وإعادة تأهيل وحدة غاز تيارة ومعامل البيرة والبسكويت والسجاد والحليب، وتأهيل البنى التحتية للمناطق المطهرة والغاء سقوف الراتب ورفع الرواتب بما يتناسب مع الأسعار، وإعادة بناء مشفى شيحان العمالي، وإلغاء شركات التأمين الخاصة.

كما طالبت المداخلات بتخصيص باص لتنقل لاعبي نادي العمال وتخفيف الدوام الرسمي بالعمل الاداري وتفريغ رؤساء اللجان بشكل جزئي ورفع قيمة اللباس وتشميل المتقاعدين صحياً وتعزيز الدور الثقافي للعاملين وزيادة عدد الصرفات لتخفيف ازدحام المتقاعدين وتشميل عمال القطاع الخاص بالتأمينات والتأمين الصحي والمنح والوجبات، بالإضافة إلى تعيين ذوي الشهداء بدون اختبار.

ودعت المداخلات إلى تسريع إنجاز خطط تأهيل شركات القطاع العام وتأمين وسائط النقل وإملاء الشواغر في القطاع العام وإعادة النظر بقيمة الوجبة الغذائية والشريحة المستهدفة وتشميل كافة العمال بالكسوة العمالية وإعادة النظر بقانون الضمان الصحي وتعويض غلاء المعيشة وزيادة الرواتب والأجور وتأمين سيارة إسعاف مجهزة بالمستلزمات الطبية المتطورة للإسعاف في حالات إصابات العمل ميدانياً.

وأكد الرفيق أحمد منصور أمين فرع حلب للحزب أن هذه المؤتمرات السنوية تشكل دعامة حقيقية للعمل النقابي وبما يخدم الطبقة العاملة، وهي محطة مهمة لتعزيز الإيجابيات وتلافي السلبيات، داعياً إلى توظيف الجهود وزج كل الطاقات ضمن مشروع إعادة الإعمار والبناء، مبيناً أن العمال هم الركيزة الأساسية في عملية النهوض، خاصة في هذه المرحلة والتي نواجهه فيها حرب اقتصادية شرسة من قبل قوى الشر لتجويع الشعب السوري.

بدوره أجاب الرفيق جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال على مداخلات ومطالب أعضاء المؤتمر، مبيناً أن الاتحاد العام يعمل مع الحكومة لتحسين الوضع المعيشي من خلال إعادة النظر في متممات الراتب، حيث تم رصد اعتمادات لكل وزارة لزيادة المكافآت والحوافز والإضافي، مستعرضاً الإنجازات التي تحققت للطبقة العاملة من إعفاء الـ/ 50/ ألف من الراتب من الضريبة والانتشار الأفقي بدورات التعليم للمرحلتين الاساسي والثانوي لأبناء الطبقة العاملة مجاناً ودعم اقتصاديات الأسرة العاملة وتأمين قرض ميسر لها والمساهمة في تصريف المنتج، إضافة إلى منح مزايا على الهوية النقابية.

وكان رئيس اتحاد عمال حلب قد استعرض مختلف الأنشطة والفعاليات التي قام بها الاتحاد خلال العام الماضي، مؤكداً أن الجهود مستمرة لتحسين واقع الطبقة العمالية.

حضر أعمال المؤتمر فعاليات حزبية ورسمية.

تصوير – يوسف نو