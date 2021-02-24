مهندسو حمص: الإسراع بإعداد المخططات التنظيمية

حمص- صديق محمد:

تحت شعار ” مع القائد البشار رح نكمل المشوار” عقد المؤتمر السنوي العادي للهيئة العامة لفرع حمص لنقابة المهندسين، بحضور الرفيق عمر حورية أمين فرع الحزب ومحافظ حمص بسام بارسيك والرفيق غياث القطيني نقيب المهندسين بسورية، وذلك في نادي المهندسين بحمص.

وتركزت المداخلات حول قضايا تتعلق بالمخطط التنظيمي وتطويره بما ينسجم مع الحاجات الحالية والمستقبلية فضلاً عن ضرورة العمل على تطوير منظومة الطرق، كما تم طرح رؤية لمركز المدينة والوسط التجاري إضافة لمناقشة بعض القضايا الخدمية بأحياء وقرى محافظة حمص.

وأشار الرفيق حورية إلى أن المهندسين لهم دور متميز وخاص في معركة البناء النوعية، فهم شريحة ذات أهمية واسعة ولها تأثيرها وتواجدها في المجتمع، مؤكداً أن العمل النقابي مهم ورديف لعمل الحكومة، فيما أشار محافظ حمص إلى دور المهندس السوري بإغناء وإثراء الحضارة الإنسانية وبناء العالم، مؤكداً أن المهندسين حجر الأساس في عملية إعادة الإعمار، فضلاً عن دورهم الرئيسي في عملية التنمية وتطوير المجتمع لأن عمله يختص بجميع مجالات الحياة من صناعة وتجارة وبناء وزراعة وتكنولوجيا.

كما تم تكريم الأطباء والكوادر الصحية، الجيش السوري الأبيض الذي قدّم وماتزال جهود عظيمة في مواجهة فيروس كورونا.

كما تم تكريم المهندسين الذين ساهموا بتصميم جهاز تنفس آلي “منفسة طبية” وفق مقاييس ومعايير عالمية لتوفير هذا الجهاز المهم بصناعة محلية وإيجاد بدائل وطنية في ظل الحصار الجائر الذي يتعرض له الشعب السوري.