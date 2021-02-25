أكثر من /٤٠٠٠/ متقاعد في السلمية بحاجة لمن يتابع شؤونهم

حماة- يارا ونوس

يعاني الموظفون المتقاعدون في مدينة السلمية من مشكلات عديدة لعدم وجود مكتب مختص يتابع شؤونهم. وبحسب باسل الشعراني رئيس مكتب البريد في السلمية أنّ هناك أكثر من ٤٠٠٠ موظف متقاعد مدني يلجؤون لمراجعة مؤسّسة التأمينات الاجتماعية في حماة كل عام لإنهاء الأوراق المطلوبة (بيان عائلي، إخراج قيد…)، مشيراً إلى وجود وعد سابق من مدير مؤسّسة التأمينات الاجتماعية في حماة بإحداث مكتب أو فرع خاص في السلمية، ولكن لم ينفّذ إلى الآن. وبيّن الشعراني أهمية وضرورة تأمين المكتب، ولاسيما بالنسبة لكبار السن لتخفيف عناء السفر إلى حماة، وتخفيف نفقات النقل، والسرعة في إنجاز العمل وتجهيز الأوراق اللازمة.

وحول الخدمات التي ينجزها مكتب البريد، بيّن الشعراني أنه أصبح من الممكن للموظف المتقاعد قبض راتبه وهو في منزله، دون الوقوف لساعات طويلة في فوضى الازدحام، مقابل أجر رمزي قيمته /٤٠٠/ ل.س، وبلغ عدد المشتركين بخدمة التوصيل أربعمائة موظف متقاعد. وأكد الشعراني أنّ العمل في المكتب مستمر خلال أيام العطل الرسمية من يوم السبت، بالتنسيق مع بريد حماة منعاً للازدحام أثناء قبض الرواتب، لافتاً إلى البدء بتنفيذ خدمة /pos/ “تقبيض الرواتب من المصرف العقاري”، إضافة إلى إمكانية دفع رسوم الجامعات الافتراضية عن طريق الحوالات البريدية في مديرية حماة ومكتب البريد في السلمية.