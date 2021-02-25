استشهاد 3 مدنيين في رأس العين.. ومرتزقة أردوغان يختطفون 25 مواطناً في عفرين

قتل 3 مسلحين من ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في ناحية تل حميس بريف الحسكة الشرقي.

وذكرت مصادر محلية أن مجموعة من 3 مسلحين تابعين لميليشيا “قسد” قتلوا في هجوم بالأسلحة الرشاشة على الطريق الواصلة بين قريتي غزيلة واسكندرون في ناحية تل حميس بريف الحسكة الشرقي.

يأتي ذلك فيما واصل مرتزقة النظام التركي من التنظيمات الإرهابية جرائمهم بحق المدنيين في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي واختطفوا 25 مدنياً بينهم عجائز من أهالي بلدة الباسوطة.

وذكرت مصادر محلية أن مجموعات إرهابية من مرتزقة النظام التركي داهمت عدداً من المنازل في بلدة الباسوطة نحو 50 كم شمال غرب مدينة حلب واختطفت أكثر من 25 مدنياً من بينهم كبار في السن واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وأشارت المصادر إلى أن مرتزقة الاحتلال التركي فرضوا حصاراً على البلدة وأقاموا حواجز وعمدوا إلى تفتيش المنازل بعد استقدام تعزيزات من الإرهابيين.

في الأثناء، استشهد 3 مدنيين على الأقل وأصيب آخرون بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي والتي تنتشر فيها مجموعات إرهابية مرتبطة بالنظام التركي.

وذكرت مصادر محلية أن عبوة ناسفة موضوعة تحت سيارة من نوع “فان” انفجرت على تقاطع الشارع العام مع سوق الفروج بمدينة رأس العين ما أدى إلى استشهاد 3 مدنيين وإصابة آخرين بجروح واحتراق السيارة ووقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي.