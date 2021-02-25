“التعليم العالي” تعلن اليوم نتائج مسابقة أعضاء الهيئة التدريسية

دمشق- فداء شاهين

رغم تأكيد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن أسباب تأخر إعلان نتائج مسابقة أعضاء الهيئة التدريسية تعود إلى عمليات تدقيق الاختصاصات، إلا أن ذلك لم يخلُ من علو أصوات تنادي بإنصافهم، خاصة وأن بعض الأقسام لم تدرج اختصاصاتهم في المسابقة بحجة أن شهادة الدكتوراه عندما حصلوا عليها في سورية كانت في اختصاص عام، “واعتبرها المتقدّمون لعنة تلاحقهم”، وبعدها أصبح لكل قسم عدة اختصاصات يختصون بها في الدراسات العليا، علماً أنهم أنفسهم يدرّسون في الجامعات منذ سنوات ولكن من خارج الملاك، إضافة إلى وجود بعض من كانوا بعثة خارج سورية وحصلوا على الدكتوراه وعادوا، كذلك لم يتمّ رفع اختصاصاتهم، بذريعة أن الوزارة شدّدت على الالتزام برفع أعداد معيّنة لا يمكن تجاوزها.

ومع وجود مرسوم بتخصيص نسبة لذوي الشهداء في أية مسابقة تُعلن، إلا أن الوزارة أصرّت على تجاهل هذا الجانب ولم تعطِ أي نسبة لذوي الشهداء، مع العلم أن هناك قسماً منهم يقوم بالتدريس في الجامعات وهم من خارج الملاك، في وقت أمل ذوو الشهداء بتخصيص نسبة لهم في هذه المسابقات مهما كان اختصاصهم، وعدم إغفالهم.

وعن أسباب تأخر إعلان نتائج المسابقة، كشف رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد يسار عابدين لـ”البعث” أن اليوم الخميس سيكون موعد الانتهاء والبت بالمتقدمين إلى مسابقة أعضاء الهيئة التدريسية، على أن تكون المباشرة باختيار الأعضاء المناسبين للجامعات الأسبوع القادم.

وكان إعلان النتائج النهائية لمسابقة أعضاء الهيئة التدريسية قد تأخر بسبب تمديد تقديم الطلبات إلى المسابقة.