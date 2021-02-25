توقيت غريب لدوري طائرة السيدات.. والكوادر تتساءل؟

تنطلقُ غداً الجمعة في صالة المدينة الرياضية باللاذقية مباريات مرحلة الذهاب لدوري كرة الطائرة لفئة السيدات، بمشاركة أندية (تلدرة والسودا وحطين والشرطة والسلمية وصلخد والجولان ودير عطية وحصين البحر ومحردة والحفة)، حيث ستستمر المنافسات حتى الثاني من الشهر المقبل.

الغريب أن اتحاد اللعبة لم يراع استعدادات الأندية المشاركة بالدوري، فأعلن يوم 21 من الشهر الجاري عن موعد انطلاق الدوري (بمرحلة الذهاب)، أي أنه لم يمنح الأندية سوى خمسة أيام للاستعداد لخوض المنافسات، الأمر الذي دعا كافة الأندية للاعتراض على التوقيت، والسبب أن لاعبات الأندية لديهن امتحانات جامعية تنتهي اليوم، فبدلاً من أن يقوم الاتحاد بتأجيل المباريات على الأقل 15 يوماً قام بتأجيلها يوماً واحداً فقط، أي أن المنافسات ستنطلق يوم غدٍ دون أي استعداد، وهذا سيؤثر على المستوى الفني للدوري ويشكّل إرهاقاً للاعبات، ليكون السؤال الذي طرحته كوادر الأندية: هل هذا الدوري ملبٍ للطموح، وما الغاية التي يُقام من أجلها؟!.

مدرّب سيدات الشرطة خليل شريط أبدى لـ”البعث” انزعاجه من إقامة الدوري في هذا الوقت، مبيناً أن انطلاق الدوري مسألة جيدة، وخاصة بعد عودة النشاط الرياضي لكافة الألعاب والتوقف بسبب جائحة كورونا، إلا أن الموعد الذي حدّده اتحاد اللعبة لا يناسب أغلب الأندية، فالامتحانات الجامعية ما زالت مستمرة ولن تنتهي إلا اليوم الخميس، ونحن في النادي لدينا أربع لاعبات يقدمن الامتحانات الجامعية، ولم يتسنَ لنا فرصة كافية للتدريب، وكذلك الأمر بالنسبة لبقية الأندية.

وتساءل شريط عن الغاية من إقامة المباريات بهذا التوقيت، خاصة وأنه لا يوجد أي استحقاق خارجي يستدعي إقامة البطولة على عجل، إلا إذا كان الهدف تسجيل نقاط (للاتحاد) على أساس إقامة نشاطات كافية ليقول للقائمين على الرياضة وكوادر اللعبة، إن الاتحاد يقيم النشاطات ويعمل دون النظر إلى المردود الفني، كون أغلب الفرق ستشارك بالبطولة وهي غير مستعدة فنياً كما يجب، وبالتالي سيكون المستوى الفني دون المأمول، وبعض اللاعبات لن يشاركن مع الأندية بسبب الامتحانات الجامعية!.

وكشف مدرّب الشرطة أن اتحاد اللعبة قام “بحركة غريبة” تمثّلت بأن الاتحاد كلف حكماً دولياً للإشراف على البطولة (الدوري)، على أن يقوم هذا الحكم بانتقاء اللاعبات المميزات لضمّهن لصفوف المنتخب الوطني، وهنا تساءل: ألم يعد هناك مدرّبون يعملون بتدريب الطائرة الأنثوية ليكلفوا حكماً لانتقاء لاعبات منتخبنا الوطني؟.

ولفت شريط إلى أن نظام الدوري بشكله العام لا يطوّر المستوى الفني، حيث سيكون هناك تفاوت بين الفرق كافة، وعلى الاتحاد أن يغيّر من طريقة الدوري، مطالباً بإعادة بطولة كأس الجمهورية وإقامة بطولة المحافظات، وكلتاهما ستعيدان الحيوية للطائرة الأنثوية.

عماد درويش