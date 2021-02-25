كرة حلب الناعمة تطرق باب الدوري المحلي

حلب- محمود جنيد

بعيداً عن خيبات فرق رجال الكرة الحلبية والتخبّطات التي وضعت قطبي الشهباء الاتحاد والحرية في موقف حرج بالدوري الممتاز لكرة القدم وأمام جمهورهما، تبرز مجازية ما “يجيبها إلا نسوانها”، مع ظهور أول فريق أنثوي حلبي لكرة القدم، تمّ تأسيسه مؤخراً على يد المدرّب بكري ريشي وباسم أكاديميته لتعليم كرة القدم.

وأكد ريشي في حديث لـ”البعث” أن فكرة تشكيل الفريق فرضها واقع عدم وجود أي فريق أنثوي لكرة القدم في حلب يمثلها في الدوري المحلي، وفي ظل عزوف الأندية عن الخوض في هذا المجال، ليبدأ البحث عن القاعدة من خلال الإعلان عن نيّة تشكيل الفريق عبر حساب الأكاديمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، دون أن تلقى الدعوة الرواج والتجاوب المطلوب، قبل أن يعرض رئيس مكتب النشاط الرياضي في فرع معاهد حلب للاتحاد الوطني لطلبة سورية عبد الله الإبراهيم المساعدة في هذا المجال، من خلال توفير نواة الفريق من طالبات المعهد الرياضي للإناث. ومن هنا -يضيف ريشي- انطلق العمل بصورة فعلية وبدأت القاعدة بالاتساع، ليتمّ التواصل مع الجهات المعنية بالأمر، سواء المركزية (لجنة كرة القدم الأنثوية في اتحاد كرة القدم) لأخذ الموافقة على المشاركة في الدوري الموسم المقبل، أو اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي في حلب لإعطاء الصبغة الرسمية لإشهار الفريق، إذ أبدى رئيس مكتب ألعاب الكرات في التنفيذية أحمد فواز يسقي تجاوبه وترحيبه بالفكرة واستعداده لدعم جهود تأسيس الفريق بصورة نظامية وأخذ الموافقات الرسمية.

خاتمةُ الحديث مع مدرّب الفريق الكروي الأنثوي الوحيد بحلب، أكد فيها أن كل ما كابده من مشقة وصعوبات ليبصر هذا الفريق النور، هدفه اقتحام منافسات دوري كرة القدم للسيدات الموسم المقبل بقوة، وتحقيق حضور استثنائي مشرّف لفريق الكرة الأنثوية الحلبي، وليس مجرد المشاركة الشرفية الخجولة والحضور لمجرد الحضور.