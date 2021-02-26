يزعمُ الكثير من الناس أنهم لا يستطيعون العمل من دون فنجان القهوة الصباحي، فالمشروب المحتوي على الكافيين يمنحنا الاستيقاظ والتركيز في الصباح، وبينما توفر القهوة مجموعة من الفوائد الصحية، مثل تقليل الالتهاب المزمن في الجسم، إلا أن هناك بعض الآثار الجانبية المحتملة التي يجب أن تكون على دراية بها، في هذا التقرير نتعرف على أضرار شرب القهوة بكثرة، بحسب موقع “eat”.

وفقاً لكلية الطب بجامعة هارفارد، لا يتسبّب الكافيين عادةً بارتفاع ضغط الدم لفترات طويلة من الزمن، البحث الطبي ليس واضحاً تماماً، حيث تدعم بعض الدراسات وجود صلة بين القهوة وارتفاع ضغط الدم، في حين أن البعض الآخر لا يدعم ذلك.

على سبيل المثال، في دراسة استغرقت عامين وشملت أكثر من 45500 رجل تتراوح أعمارهم بين 40 و75 عاماً، لم يجد علماء هارفارد أي ارتباط بين أمراض القلب والأوعية الدموية أو السكتة الدماغية (التي يعتبر ارتفاع ضغط الدم مؤشراً لها)، حتى عند من يشربون القهوة بكثرة.

ومع ذلك، تشير دراسة أجريت عام 2015 إلى أن أولئك الذين لا يشربون القهوة بانتظام قد يعانون من زيادة قصيرة المدى في ضغط الدم الانقباضي بعد شرب الإسبرسو.

ومن المحتمل أنك تشرب الكثير من القهوة وقد يكون هذا هو سبب إصابتك بالصداع، طلبت دراسة نُشرت في المجلة الأمريكية للطب من نحو 100 شخص يعانون من الصداع النصفي تسجيل عدد المرات التي تناولوا فيها المشروبات التي تحتوي على الكافيين (بما في ذلك القهوة والشاي والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة).

زادت احتمالات الإصابة بالصداع النصفي بالنسبة لأولئك الذين شربوا ما لا يقلّ عن ثلاثة مشروبات تحتوي الكافيين كل يوم، ولكن ليس لأولئك الذين تناولوا حصة أو حصتين يومياً، لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين بشأن استهلاك الكافيين والصداع النصفي.

*يسرّع الكافيين جهازك العصبي المركزي نتيجة لذلك، لأن شرب كثير من القهوة يمكن أن يسبّب لك الشعور بالارتعاش، وقد تلاحظ حتى الغثيان أو تشعر بأن قلبك ينبض بسرعة.

في مقال Health، قالت سوزان بولينج، اختصاصية علم النفس في مركز صحة المرأة في فرع ووستر في كليفلاند كلينيك: “بشكل عام، غالباً ما يكون الكافيين أخباراً سيئة للأشخاص الذين يعانون من القلق”. وأضافت: “تحفز التأثيرات الطبيعية للكافيين مجموعة من الأحاسيس، مثل تسارع ضربات القلب، وزيادة سخونة الجسم، وزيادة معدل التنفس، وكل الأشياء التي تحاكي القلق”.

إذا كان لديك قلق بالفعل، فقد يكون من الأفضل تجنّب شرب المشروبات بكميات كبيرة أو ربما كلياً.

*وجدت دراسة نشرت عام 2013 في مجلة Journal of Clinical Sleep Medicine أن شرب الكافيين لمدة تصل إلى ست ساعات قبل وقت النوم يمكن أن يقلّل مقدار الوقت الذي تقضيه في النوم في تلك الليلة بما يصل إلى ساعة واحدة.

*أظهرت الدراسات أن شرب كميات كبيرة من القهوة يُعتقد أنه يمنع الحمل، بل والأسوأ من ذلك أنه يزيد من احتمالية حدوث الإجهاض.

يتفق معظم الخبراء على أن استهلاك أقل من 200 ملليجرام من الكافيين لا ينبغي أن يكون له أي تأثير على الخصوبة، وهذا يعادل نحو كوبين من القهوة.