الدفاع العراقية تنفي تبادل معلومات قبل العدوان الأمريكي على مناطق في دير الزور

نفت وزارة الدفاع العراقية اليوم مزاعم لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون حول “تبادل معلومات” سبق العدوان الأمريكي على مناطق في دير الزور قرب الحدود السورية العراقية.

وقالت الدفاع العراقية في بيان اليوم نقله موقع السومرية نيوز رداً على تصريحات لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إنها تستغرب ما ورد في تصريحات وزير الدفاع الأمريكي والمتعلقة بحصول تبادل للمعلومات الاستخباراتية مع العراق سبق استهداف بعض المواقع في الأراضي السورية.

وأضافت الوزارة العراقية “إننا في الوقت الذي ننفي فيه حصول ذلك نؤكد أن تعاوننا مع قوات التحالف الدولي منحصر بالهدف المحدد لتشكيل هذا التحالف والخاص بمحاربة تنظيم “داعش” الإرهابي وتهديده للعراق بالشكل الذي يحفظ سيادة العراق وسلامة أراضيه.