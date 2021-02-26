قسد العميلة تستولي على مراكز توزيع المواد العلفية وتسرق معدات المطاحن في الحسكة

الحسكة _ إسماعيل مطر:

في سياق ممارساتها المستمرة بالسطو والسرقة لخيرات الجزيرة السورية استولت مليشيا قسد المرتهنة للاحتلال الأمريكي اليوم على مراكز توزيع المواد العلفية المقننة التابعة لفرع المؤسسة العامة للأعلاف وقامت بسرقة ما تحتويه من مواد مخصصة للتوزيع لمربي الثروة الحيوانية في المحافظة.

والمراكز المستولى عليها هي /الحسكة – القامشلي – عامودا – القحطانية / وتحتوي كميات تقدر بنحو 13 ألفا و503 طن من مادة النخالة و1800 طن من مادة الشعير العلفي كان فرع الأعلاف قد خصصها لتوزيعها على المربين ضمن الدورة العلفية الحالية .

في السياق ذاته استولت ميليشيا قسد على المطاحن والمخابز العامة والأفران الخاصة وسرقة محتوياتها من مستلزمات إنتاج رغيف الخبز إلى حرمان الأهالي في مناطق مختلفة من أرجاء محافظة الحسكة من مادة الخبز.

وفي ظل استمرار ممارسات المليشيا وتضييقها على المواطنين ومنع الجهات الحكومية من تقديم واجبها الخدمي تزداد شكاوى المواطنين من عدم توفر مادة الخبز وحدوث أزمة خانقة ناتجة عن قيام المليشيا بتخفيض الكميات المنتجة ضمن المخابز العامة المستولى عليها وإنتاج ربطة الخبز بنصف الوزن السابق وتقليل عدد الأرغفة إضافة إلى توقيف العمل بأغلبية الأفران الخاصة.

وتأتي عودة الاستقرار في إنتاج مادة الخبز وتوفيرها لجميع المواطنين في الحسكة مرتبط بعودة المطاحن والمخابز والأفران المستولى عليها من قبل ميليشيا قسد إلى الجهات الحكومية وعدم تدخلها في صناعة رغيف الخبز أو سرقة مستلزمات الإنتاج علماً بأن الأفران العامة الحكومية التي لا تزال تعمل تحت إشراف فرع المخابز مستمرة بتأمين الخبز للأهالي ضمن نطاق عملها.

في الأثناء، واصلت ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأميركي عمليات المداهمة والاختطاف في المناطق التي تحتلها من الجزيرة السورية حيث داهمت اليوم قرية أبو شجرة في ريف الرقة الغربي واختطفت عدداً من أهاليها.

وذكرت مصادر محلية أن مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” داهمت قرية أبو شجرة التابعة لبلدة المنصورة 30 كم غرب الرقة واختطفت 12 مدنياً واقتادتهم إلى جهات مجهولة.

وأشارت المصادر إلى أن الطيران المسير للاحتلال الأمريكي شارك في عمليات المداهمة من خلال تقديم المعلومات وإرشاد مسلحي “قسد” إلى الأماكن المحددة.

في سياق متصل قتل ثلاثة مسلحين من ميليشيا “قسد” في هجوم مسلح على سيارة عسكرية كانوا يستقلونها في محيط بلدة الهول شرق الحسكة.

وتحدثت مصادر محلية أن مسلحين هاجموا سيارة عسكرية تابعة لميليشيا “قسد” بالقرب من بلدة الهول ووقعت اشتباكات بينهم أسفرت عن مقتل مسلحي “قسد” الثلاثة الذين كانوا يستقلون السيارة.

إلى ذلك ستشهد ثلاثة مدنيين جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات إرهابيي “داعش” ضمن أراض زراعية على أطراف قرية أبو لفة بريف سلمية الشرقي.

وذكر مصدر في قيادة شرطة حماة أن لغماً أرضياً من مخلفات إرهابيي تنظيم “داعش” انفجر أثناء مرور دراجة نارية كان ثلاثة مدنيين يستقلونها ضمن أراض زراعية على أطراف قرية أبو لفة بريف سلمية الشرقي ما أسفر عن استشهادهم” مشيراً إلى أنه تم “نقلهم إلى مستشفى السلمية الوطني”.

كما استشهد شاب اليوم جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات التنظيمات الإرهابية في السبينة بريف دمشق الجنوبي.

وذكر مصدر في قيادة ريف دمشق أن لغماً من مخلفات الإرهابيين انفجر بينما كان يقوم أحد المزارعين 25 عاماً بغرس أشجار التين بمزرعته في حي كوم الحجر في بلدة السبينة بمنطقة ببيلا ما أدى إلى إصابته بجروح خطرة ومن ثم استشهاده بعد نقله إلى مشفى السلام.