نيبينزيا: القوات الأمريكية تحتل أراض سورية ولا تقدم شيئاً في المجال الإنساني

انتقد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا ممارسات قوات الاحتلال الأمريكي في سورية مفندا مزاعم الولايات المتحدة حول عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى مخيم الركبان بمنطقة التنف.

وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس دحض نيبينزيا المزاعم التي ساقها القائم بأعمال مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز حول عرقلة سورية وروسيا وصول المساعدات الإنسانية إلى مخيم الركبان وقال إن “الجيش الروسي ساعد في إنشاء ممرات إنسانية لمساعدة من هم في أمس الحاجة، وهذا أمر لا تقوم به القوات الأمريكية التي تحتل أراضي سورية”، متسائلاً عما قامت به قوات الاحتلال الأمريكي التي تدعي “الدفاع عن الإنسانية” لتحسين الوضع الإنساني في سورية.

وتعمل قوات الاحتلال الأمريكي على عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية للمهجرين السوريين في مخيم الركبان بمنطقة التنف التي تحتلها وهم بأمس الحاجة إليها في ظل انتشار وباء كورونا.

وكان مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ أكد خلال جلسة مجلس الأمن أمس وجوب إنهاء تسييس العمل الإنساني في سورية ودعم جهودها في المجالين الإنساني والتنموي بما يتيح عودة المهجرين داخلياً وخارجياً مشيراً إلى قيام قوات الاحتلال الأمريكي في منطقة التنف ويقع ضمنها مخيم الركبان بعرقلة الوصول الإنساني إلى هذا المخيم ومنع عودة قاطنيه وإنهاء معاناتهم.