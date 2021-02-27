الأمم المتحدة والدول الأوروبية تطالب الاحتلال الإسرائيلي بوقف هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية

دعت الأمم المتحدة والأعضاء الأوروبيون في مجلس الأمن الدولي كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وفي ختام دورة مجلس الأمن أكدت استونيا وفرنسا وايرلندا والنروج والمملكة المتحدة في بيان نقلته وكالة فرانس برس أنها تشعر بقلق بالغ إزاء عمليات الهدم ومصادرة الممتلكات التي قامت بها (إسرائيل) مؤخراً وطاولت منشآت ممولة من الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة في حمصة البقيع في غور الأردن.

وعبرت تلك الدول عن القلق أيضا من عواقب هذه القرارات على الفلسطينيين من سكان هذه المنطقة داعية سلطات الاحتلال إلى السماح بوصول كامل ومستدام ودون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى منطقة حمصة البقيع.

بدوره أعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط النروجي تور وينسلاند عن قلقه أمام مجلس الأمن من عمليات الهدم والمصادرة التي تقوم بها سلطات الاحتلال وقال.. إنها “هدمت أو صادرت 80 منزلا في حمصة البقيع” مشيرا إلى أن هذه القرارات تسببت مراراً في نزوح عشرات الفلسطينيين وتأتي في أعقاب عمليات هدم مماثلة حدثت في تشرين الثاني الماضي.

وأضاف وينسلاند.. إن على إسرائيل وقف هدم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية والسماح للفلسطينيين بتطوير مناطقهم وبناء منازل لهم”.

يذكر أن سلطات الاحتلال قامت بهدم منازل الفلسطينيين في منطقة حمصة البقيع شمال الضفة الغربية أكثر من مرة ضمن سياساتها الرامية لتشريد الفلسطينيين وطردهم من أرضهم وديارهم.