الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو اليوم بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام محذرة من تشكل الصقيع على المرتفعات الجبلية ومن حدوث الضباب في بعض المناطق الداخلية.

وتكون الرياح شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة ويكون الجو غائما ًجزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم خلال ساعات المساء فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات متفرقة من المطر.