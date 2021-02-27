فنزويلا تدين بشدة العدوان الأمريكي على مناطق في دير الزور

أدانت فنزويلا بشدة العدوان الأمريكي على مناطق في دير الزور بالقرب من الحدود السورية العراقية معربة عن تضامنها مع سورية.

وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان لها نشرته على موقع تويتر تدين فنزويلا بشدة الهجوم العسكري الأمريكي على الأراضي السورية وتعرب عن تضامنها القوي مع شعب وحكومة هذه الدولة الشقيقة.

وأضاف البيان إن عودة واشنطن إلى حرب لا نهاية لها وانسحابها من الدبلوماسية والقانون الدولي يثيران الحزن والأسف”.

وأدانت سورية بأشد العبارات العدوان الأمريكي على مناطق في دير الزور بالقرب من الحدود السورية العراقية مساء أمس الأول وأكدت أنه يشكل مؤشرا سلبياً على سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة والتي يفترض بها الالتزام بالشرعية الدولية لا بشريعة الغاب.