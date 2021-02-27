وزير الموارد المائية يتفقد سير العمل في مشروعات مياه الشرب و الري في اللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة:

تفقد وزير الموارد المائية المهندس تمام رعد عدداً من المشروعات المائية و الإروائية و مراحل إنجازها و برامج استثمارها و شملت الجولة سير العمل في مشروع تنظيم مجرى نهر الصنوبر الذي ينفذه فرع الإنشاءات العسكرية متاع 10 و استمع الوزير رعد إلى شرح تفصيلي من المديرين و الفنيين المعنيين حول الأعمال المنفّذة و وتيرة إنجازها والأهداف التي يحققها المشروع في تنظيم الجريان المائي مؤكداً على أهمية المشروعات الجاري العمل فيها في محافظة اللاذقية في تحقيق الاستثمار المائي الأفضل وأشار إلى تكامل خطط و برامج كافة المؤسسات المنفذة و المشرفة بما يعزز برامج الإنجاز حيث بلغت نسبة التنفيذ حتى الآن حوالي 50 بالمئة في مشروع تنظيم مجرى نهر الصنوبر .

وعرض مدير عام هيئة الموارد المائية المهندس عمر كناني شرحاً عن أهمية المشروع في الحفاظ على جريان المياه و انتظامها عند تقاطعات الطرق في جزء من مجرى النهر عند تقاطع طريق جبلة اللاذقية القديم مبيناً أنّ الأعمال تشمل تعزيل و الإكساء الحجري لجوانب النهر يمين و يسار الجسر .

و اطلع وزير الموارد المائية و محافظ اللاذقية إبراهيم خصر السالم على سير العمل في تنفيذ مشروع إرواء محور حرف المسيترة من نبع السن ومحطة ضخ ديرين و مشروع إرواء حرف المسيترة يؤمّن وارداً مائياً إضافياً لحرف المسيترة والقرى المحيطة فيها و تمّ التأكيد خلال الجولة على جهازي الإشراف والتنفيذ بالإسراع بالأعمال لتلبية احتياجات المنطقة من مياه الشرب وتخفيف فترات الانقطاع وقدّم مدير عام هيئة الموارد المائية المهندس عمر كناني وأمين عام المحافظة رفعت محمد ومديرو الموارد المائية المهندس فراس حيدر و مدير مؤسسة مياه الشرب المهندس مضر منصورة والخدمات الفنية المهندس محمد علي ورئيس مجلس مدينة جبلة شرحاً حول واقع تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية و استثمارها بالشكل الأمثل و الأفضل .

و في جولته على عدد من المشاريع المائية اطلع الوزير الموارد المائية على أعمال تكتيم سدة بطموش بريف جبلة و أكد المحافظ السالم أنّ تنفيذ المشروع ياتي تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس بشار الاسد والسيدة اسماء خلال زيارة القرية.

وأوضح مدير الموارد المائية باللاذقية المهندس فراس حيدر أنّ السدة عبارة عن بحيرة جبلية تبلغ مساحتها 5000 متر مربع مع الأكتاف الجبلية وتبلغ الطاقة التخزينية حوالي 7000 متر مكعب وتتم أعمال التكتيم بالتعاون مع فرع المنطقة الساحلية للشركة العامة للبناء والتعمير لتعود لتخزينها بشكل كامل.

وتسهم السدة في تنمية المنطقة زراعيا و توفير الموارد المائية اللازمة للزراعات المنتشرة فيها وخاصة التبغ .

كما اطلع وزير الموارد المائية المهندس تمام رعد ومحافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم على موقع تنفيذ محطة تصفية مياه الشرب من بحيرة سد 16 تشرين التي سيتم إطلاق العمل فيها قريبا. و أكد الوزير رعد أنّ المحطة باستطاعة واحد متر مكعب بالثانية وستسهم بزيادة الوارد المائي في المحافظة بحوالي 86 الف متر مكعب لافتا إلى أنه تم توقيع العقد بقيمة 39.6 مليون يورو وحوالي 10 مليارات ليرة سورية للأعمال المدنية.