أرقام مميزة ومواهب واعدة في بطولة الجمهورية للقوة البدنية

في أول نشاطاته أقام الاتحاد الجديد للقوة البدنية بطولة الجمهورية للناشئين والناشئات بضيافة صالة الفيحاء في دمشق، بمشاركة إحدى عشرة محافظة إضافة لهيئتي الجيش والشرطة. ولعلّ التميّز في التنظيم والمستويات القوية التي قدّمها اللاعبون واللاعبات أعطى انطباعاً بأن اللعبة تمتلك القاعدة للانطلاق نحو الإنجازات الخارجية في الفئتين.

رئيسُ اتحاد اللعبة زياد محمد أشار لـ”البعث” إلى أن حجم المشاركة الكبير يدلّ على مدى شعبية هذه الرياضة التي يتحدّى الإنسان فيها ذاته، مؤكداً أن المنافسات أظهرت وجود كمّ هائل من المواهب التي سيتمّ العمل على تطويرها لضمّها لصفوف المنتخب الوطني قبيل المشاركات الخارجية المقبلة. وأشار محمد إلى أن البطولة تُقام لأول مرة في تاريخ اللعبة للفئتين اللتين تشكّلان القاعدة الأساس في بناء منتخب وطني قوي، مبيناً أن الفترة المقبلة ستشهد اهتماماً خاصاً بصنع أرضية صلبة للعبة، موجهاً الشكر للمكتب التنفيذي على سرعة استجابته لمتطلبات البطولة.

وكشف رئيسُ الاتحاد أن شهر حزيران المقبل سيشهد استضافة سورية لبطولة الولاء الدولية بمشاركة عدة دول شقيقة وصديقة، وسيتمّ الإعلان قريباً عن كل التفاصيل الخاصة بها كونها ستحظى برعاية الاتحادين الدولي والآسيوي.

على صعيد نتائج البطولة تصدّرت محافظة ريف دمشق الترتيب العام للناشئين، فيما حلّت حماة في الوصافة، أما بطولة الأوزان فجاءت كالتالي:

وزن 53 كغ: عبد المعين قنوت (حماة )، وزن 59كغ: مهند الترك (ريف دمشق)، وزن 66كغ: جمعة خلو (الشرطة)، وزن 74كغ: أنس محمد شما (الشرطة)، وزن 83 كغ: أحمد العسكري (الرقة)، وزن 93كغ: فادي محمد (الجيش)، وزن 105 كغ: عبد الله حمادة (ريف دمشق)، وزن 120كغ: محمد ميار معدنلي (القنيطرة).

أما لدى الناشئات فتصدّرت لاعبات حمص الترتيب العام، وحلّت لاعبات ريف دمشق في المركز الثاني، فيما جاءت نتائج الأوزان كالآتي: وزن 43 كغ: ميرنا العيسى، وزن 47كغ: يارا فياض، وزن 52 كغ: هديل الجغامي، وزن 57 كغ: مياس درة، وزن 63 كغ: شيماء سكر، وزن 69 كغ: فاطمة بدير، وزن 76كغ: لاريتا سلامة، وزن 84 كغ: لين حديفة، وزن +84 كغ: مي سلامة.

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