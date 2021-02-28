الجيش اليمني ينفذ عملية هجومية تستهدف العمق السعودي

أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن سلاح الجو اليمني المسير والقوة الصاروخية نفذا عملية هجومية كبيرة ومشتركة باتجاه العمق السعودي.

ونقل موقع المسيرة نت اليمني عن العميد سريع، قوله في بيان له اليوم، إن عملية توازن الردع الخامسة استمرت منذ مساء أمس السبت، وحتى صباح اليوم الأحد ونفذت بصاروخ باليستي نوع ذو الفقار، و15 طائرة مسيرة منها 9 طائراتٍ نوع صماد 3 واستهدفت مواقع حساسة في العاصمة السعودية الرياض، كما تم استهدف مواقع في مناطقِ أبها وخميس مشيط وكانت اصابات الأهداف دقيقة، موضحا أن عمليات القوات اليمنية مستمرة وستتوسع أكثر فأكثر، طالما استمر العدوان السعودي والحصار على الشعب اليمني.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ آذار 2015 مستخدماً كل أنواع الأسلحة ما أوقع عشرات آلاف الضحايا المدنيين، ودماراً هائلاً في البنى التحتية كما تسبب الحصار الواسع الذى يفرضه هذا النظام بأكبر كارثة إنسانية في العالم نتيجة حرمان الشعب اليمني من احتياجاته الأساسية من أدوية وأغذية.

إلى ذلك استشهد خمسة يمنيين، وأصيب ثلاثة آخرون صباح اليوم إثر مجزرة جديدة ارتكبها طيران العدوان السعودي في مدينة الحديدة، ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر أمني، قوله إن طيران العدوان شن غارتين على منزل مواطن يمني في حي الربصة السكني بمديرية الحوك بمحافظة الحديدة، ما أدى إلى استشهاد خمسة يمنيين وجرح ثلاثة آخرين.

ويواصل العدوان السعودي ومرتزقته، خرق اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة الذي توصلت إليه الأطراف اليمنية، خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول 2018 وتم أمس ارتكاب 184 خرقاً جديداً للاتفاق.