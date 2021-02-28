الكهرباء وترسيم البضائع يُغرقان الصناعيين في حي الكلاسة

حلب- محمد ديب بظت

تقفل أغلاق المحال الصناعية في حي الكلاسة وتنطفئ ألسنة نيران الحدادين، وتتوقف محركات الماكينات عن العمل، فبعض تلك الماكينات لم تعد قادرة على خياطة الملابس وصارت بحاجة إلى رتق الرقع الناتجة عن القيود التي كبّلت أعمال أصحابها.

صناعيو الكلاسة الذين تضرّرت منشآتهم جراء الحرب واجهوا مشكلات في الفترة الحالية أشد وطأة من خراب أملاكهم، والتي تتمثل بتوفير الكهرباء اللازمة وبعض الإجراءات الجمركية التي تقيدهم، إضافة إلى صعوبة تأمين مادة المازوت أو غلائها لتشغيل المولدات، فضلاً عن ارتفاع أجور نقل المستلزمات، لتتحوّل تلك المشكلات إلى عوائق تقف في طريق إتمام العمل أو محاولة رفع سوية الوضع الصناعي في المدينة على وجه العموم.

أما والحال هذه فإنه لا يمكن أن يرفد هذا الصناعي أو ذاك تلك القيمة المضافة للإنتاج المحلي، أو تسهم أعماله القليلة المنجزة في المنفعة المرجوة غير ما تمكنه من إعالة نفسه وعائلته، منتظراً ما يمكن تسميته بالانفراج على المستوى الصناعي، والتسهيلات التي أطلقها المسؤولون وقت تحرير المدينة حتى الآن.

“البعث” التقت بعض صناعيي الحيّ، حيث أجمعوا على تردي الواقع الكهربائي في المنطقة واستمرار انقطاع التيار أكثر من مرة خلال اليوم الواحد، مما يعيق أشغالهم التي تعتمد أصلاً على الكهرباء، وطالبوا في الوقت نفسه بإيجاد حلّ لموضوع البضائع القديمة بمختلف أصنافها وإشكالية ترسيمها.

وبخصوص الماكينات المتوافرة في السوق والتي قيل عنها إنها مهربة وإلى ما شابه، فأكد الصناعيون أن من يستحق المتابعة والملاحقة هم كبار التّجار الذين يسوقونها وليس مراقبتهم وتضييق الخناق عليهم.

وختم الصناعيون جملة شكواهم بضرورة تحقيق الأمان لهم وفرض الرقابة التي تنصفهم وتحميهم، واتخاذ الخطوات العملية التي تساهم في إنعاش الواقع الصناعي، وخاصة بعد الرؤية المترسخة عندهم أن ما يعيق تطور الصناعة هم المعنيون أنفسهم!!.