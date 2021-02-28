بحضور عزوز.. الشعبة الثالثة في فرع جامعة دمشق تعقد مؤتمرها

دمشق – فداء شاهين:

عقدت الشعبة الثالثة في فرع جامعة دمشق للحزب مؤتمرها السنوي بحضور الرفيق شعبان عزوز عضو القيادة المركزية لحزب رئيس مكتب العمال والفلاحين المركزي.

وتركزت المداخلات على إلغاء الامتحان الوطني لارتباطه بكليات معينة دون غيرها، وتسهيل عودة الموفدين خارج سورية إلى البلاد، وإيجاد حل لمشكلة عدم وجود كتب لبعض المقررات في الكليات وتقوية المواقع الإلكترونية للكليات الجامعية، وضرورة التواصل مع الشباب واستقطابهم، مع تنفيذ التوصيات التي تتكرر، ومنح تعويضات للاساتذة في جميع الأقسام والكليات ورفع سن التقاعد إضافة إلى ضرورة إنشاء مستوصف في تجمع الهمك، وتخفيض تكلفة إصدار وتجديد جواز السفر وتخصيص نسبة أكبر لتعيين الأوائل في المعاهد التقانية وإلغاء شرط الإجازة من دون راتب لطالب الدكتوراه وتطبيق نظام التعليم المسائي وإيجاد حل للتهرب الضريبي مع تحصين الأسر داخلياً وذاتياً والتحاور مع كافة شرائح المجتمع، وكذلك تأمين مساكن عمالية لموظفي الجامعة وإعادة المعسكرات الإنتاجية إضافة إلى صيانة المخابر العلمية في الجامعة وإيجاد حافز لمنع تسرب أعضاء الهيئة التدريسية وإعادة النظر في مقرر الثقافة القومية.

وتحدث الرفيق عزوز عن العقوبات الأمريكية القديمة على البلاد واستهداف الحرب الارهابية كل مابني بعقول وسواعد الشعب بالاعتماد على ذاته كما استهدفت الجامعة بكل مافيها وقدمت الشهداء من الطلاب والأساتذة لأن دور الجامعة كبير من خلال ثبات وصمود مدرسيها وطلابها وموظفيها وأثبتت جميع الجامعات أنها صمام أمان في وجه المؤامرة الكونية، واستبسل الشعب والجيش في الدفاع عن الوطن، وأشار إلى أن هدف إقامة الجامعات الخاصة هي لمنع سفر طلابنا إلى الخارج، وجامعاتنا الخاصة أكثر دقة في العلم والمعرفة من الجامعات خارج سورية، منوّهاً بأن الحرب الاقتصادية تهدف لكسر عزيمة الشعب السوري وصموده مؤكداً أنهم لن يستطيعوا ذلك، وأننا منتصرون بقوة سورية ومواقفها بقيادة الرئيس بشار الأسد وبسالة الجيش العربي السوري وصمود هذا الشعب.

وأوضح أمين فرع جامعة دمشق لحزب الدكتور خالد الحلبوني أن المؤتمرات النقابية محطات نقدية تقويمية تسلط الضوء على الإيجابيات لتعزيزها والسلبيات لتفاديها علماً أنه في عام 2018 تم الاجتماع في ورشة عمل مركزية بخصوص الامتحان الوطني وخلصت إلى أن الامتحان الوطني ليس شرط للتخرج بل هو شرط للدخول إلى الدراسات العليا ولكن لم يتم تنفذ هذه التوصيات ويجب وضع هيكلية جديدة لهذا الامتحان.

واعتبر رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد يسار عابدين أن الامتحان الوطني ضمانة للشهادة الجامعية وخاصة خلال الأزمة، حيث يتم العمل حالياً على أن تكون جميع المقررات رقمية أما تنشر على موقع الجامعة أو تعطى للطالب على أقراص مع التأكيد على أهمية طباعة المراجع في الوقت الذي يتم التعاون مع وزارة التنمية الإدارية للاعلان عن مسابقة جديدة، اما بالنسبة للمستوصف فلا يوجد أطباء للتعاقد معهم علما أن الوزارة تقوم بإعداد خارطة وطنية للجامعات الحكومية والخاصة لتغطية الأماكن العمرانية.

ودعا عضو لجنة الرقابة والتفتيش الحزبي الرفيق الدكتور جورج الريس إلى تكثيف الجهود في هذه المرحلة المقبلة لانها مرحلة استثنائية في تاريخ الحزب، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بالأنصار.