تسارع وتيرة العمل في مشفى جمعية الرعاية بحماة

حماة- حسان المحمد

أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للرعاية الاجتماعية في حماة زياد عربو تسارع وتيرة العمل وسرعة الإنجاز في تشييد المشفى الخيري الذي تقوم الجمعية ببنائه في الجهة الغربية من المدينة، بالتعاون مع أهل الخير والأيادي البيضاء التي تتسابق في تقديم الدعم المادي والمعنوي بهدف تخديم المرضى، وسرعة وضع المشفى بالخدمة.

وبحسب عربو فإن المشفى الذي يتألف من ثمانية طوابق: (طابقان منها تحت الأرض)، وبسعة /75/ سريراً، يقام على مساحة 1350م2، وتصل المساحة الطابقية إلى نحو ٣٨٠٠م٢، مشيراً إلى إنجاز أكثر من ٢٩٠٠م٢ بدأ العمل بها منذ أكثر من ٥ أشهر، وتم إنجاز ثلاث طبقات منها على الهيكل، ويجري حالياً تنفيذ سقف الطابق الأرضي.

وأوضح عربو أن المشفى سيقدم خدمات الاستشفاء، والإسعاف، والتحاليل الطبية، والتصوير الشعاعي البسيط، والطبقي المحوري، والرنين المغناطيسي، وبعض أنواع العمليات الجراحية تحت إشراف طبي وتمريضي متخصص، والتي ستقدم مجاناً لكل المسجلين على قيود الجمعية، وبسعر مخفّض للراغبين بتلقي العلاج ضمن المشفى للعموم، كما تم تنفيذ بئر بعمق يزيد عن 200م، الغزارة بقوة 4 انش على مدار الساعة وبنقاوة عالية وصالحة للشرب والاستخدام وهي كافية لتخديم المشفى من الآن وحتى وضعه في الخدمة.

وأوضح المهندس أسامة خليل المشرف على المشروع أن دراسة المشفى تمت وفق المعايير والشروط العالمية في تصميم المشافي التي تراعي أفضل التصاميم لمقاومة الزلازل والرياح والعوامل الجوية، والمعتمدة من قبل وزارة الصحة ونقابة المهندسين، وتوقّع إنهاء بناء الهيكل في مدة لا تتجاوز ثمانية أشهر، لتبدأ عمليات الإكساء، وأنه سيتم تزويد المشفى بأحدث التقنيات الطبية والكهربائية والميكانيكية، ومحطة معالجة لمياه المنصرفات، ومحطة لتوليد الغازات الطبية، مع اتخاذ كل تدابير السلامة العامة، وأنظمة الإنذار المبكر المؤتمتة.