دوري الكاراتيه ينهي أولى مراحله بنجاح

اللاذقية- خالد جطل

بمشاركة ما يفوق 200 لاعب ولاعبة مثّلوا 40 نادياً من مختلف محافظات القطر، اختتمت في اللاذقية بطولة دوري الأندية للكاراتيه لفئة الشباب تحت 16 و18 و21 سنة وفوق 18 سنة للقتال الفردي والكاتا، والتي استمرت منافساتها لثلاثة أيام في الصالة الرئيسية لمدينة الأسد الرياضية.

وفي تصريح خص به “البعث”، أكد رئيس اتحاد اللعبة جهاد ميا أن البطولة تأتي ضمن أنشطة الموسم 2021، وهي عبارة عن سلسلة من ثلاث بطولات للأندية ستقام على مدار العام قبل ختام الموسم ببطولة النخبة، مضيفاً أنه تم اعتماد هذا النوع من البطولات للحفاظ على جاهزية اللاعبين على مدار العام، حيث أقيمت البطولة الأولى في اللاذقية، تلتها بطولتان في حلب ودمشق، وسيحصل المشارك بالبطولة الحالية على نقاط مشاركة، تضاف لها نقاط المركز الذي يحققه، وتجمع مع البطولات السابقة التي أقامها الاتحاد: “جمهورية، أندية”، وتكون في رصيد اللاعب نقاط تضاف لها نقاطه بالبطولتين القادمتين (مشاركة ومركز)، وفي النهاية يتم جمع نقاط اللاعب كاملة، وعليها سيتم اختيار أصحاب النقاط الأعلى للمشاركة ببطولة النخبة التي ستكون مسك ختام الموسم، وسيتم من خلال نتائجها انتقاء لاعبي المنتخبات الوطنية للمشاركة في الاستحقاقات القادمة.

وأشار ميا إلى أن البطولة الحالية أفرزت مواهب متميزة، إضافة للأبطال السابقين، وهم أملنا لنواة منتخباتنا الوطنية لاحقاً للوصول إلى العالمية.

البطولة شهدت منافسة قوية بين الأندية المشاركة، وكان لنادي الجيش حضوره القوي، فنال لقب فئة تحت 16 سنة، تلاه الشعلة ثانياً، والشرطة المركزي ثالثاً، وحصد العربي لقب بطولة تحت 18 سنة، وجاء تشرين ثانياً، وشقا ثالثاً، ونال الجيش لقب بطولة فوق 18 سنة، وحل بردى ثانياً، والشرطة ثالثاً، ونال نادي جرمانا لقب بطولة تحت 21 سنة، وجاء شبيبة اللاذقية ثانياً، والجيش ثالثاً.