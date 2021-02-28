صيادلة اللاذقية: إعادة تفعيل القروض المهنية

اللاذقية – مروان حويجة:

عقد فرع نقابة صيادلة اللاذقية اليوم مؤتمر هيئته العامة السنوي في صالة الباسل بشعبة المدينة الثالثة، وركزت المداخلات على إعادة تفعيل القروض المهنية وإعادة النظر في التقييم الضريبي للصيادلة، والارتقاء المستمر بالمهنة وتعزيز مقومات نجاحها.

وأكد الرفيق هيثم اسماعيل أمين فرع اللاذقية للحزب على الدور الهام للصيادلة في خدمة المجتمع وتعزيز الواقع الصحي، وأشاد بجهود نقابة الصيادلة وحرصها على تطوير العمل المهني بشكل مستمر، مشيراً إلى أهمية هذه المهنة والخبرة العلمية والعملية للصيادلة لتلبية الاحتياجات الدوائية التي يحتاجها المواطن ومراقبة المنتج الدوائي بمصداقية.

وأكد محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم أن المحافظة على استعداد لمتابعة ومعالجة أي مقترحات يخرج بها المؤتمر ويسهم في دعم المهنة والارتقاء بها وتسهيل عمل الصيادلة، ولفت إلى بعض الجوانب الخدمية خلال رده على تساؤلات أعضاء المؤتمر، ومنها التوسع بمنافذ بيع مادة الخبز بوضع أكشاك في أحياء المدينة وتسهيل الحصول على المادة ومتابعة الإنتاج والنوعية التي تتحكم فيها عوامل الخبرة بين كل مخبز ونوعية الطحين وتحسن واقع إنتاج الغاز المنزلي ومدة توزيعه بموجب الرسائل على البطاقة الالكترونية، مؤكداً العمل المستمر من جميع الجهات المعنية بتحسين الواقع الخدمي بما ينعكس إيجابا على جميع المواطنين في المحافظة.

وأشارت الدكتورة وفاء كيشي نقيب صيادلة سورية إلى أهمية المؤتمر في الحوار حول القضايا المهنية والنقابية وتقديم المقترحات التي ترتقي بالعمل، واستعرضت خطط وبرامج عمل النقابة للارتقاء المستمر بواقع المهنة وتوفير احتياجات وخدمات تطوير العمل الصيدلاني.

وعرض رئيس فرع نقابة صيادلة اللاذقية للتقرير السنوي المقدم إلى أعمال المؤتمر وأهم الأعمال والإجراءات التي نفذتها النقابة لدعم وتطوير الجوانب المهنية والخدمية والنقابية وتذليل ومعالجة الصعوبات وأهم محاور خطة العمل للعام القادم.