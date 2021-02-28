فريق شباب الاتحاد إشراقة كروية على طريق الألقاب

حلب – محمود جنيد

خطف نجم فريق شباب الاتحاد حسن دهان أضواء الجولة الثامنة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم، عندما قاد بهدفيه اللذين يمكن تصنيفهما من فصيلة الروائع فريقه للفوز على النواعير بهدفين لهدف، ثانيهما في الوقت القاتل الذي كسر فيه التعادل، مكرساً ريمونتادا الفوز الدراماتيكي بعد التأخر، ومثبتاً صدارة فريقه بفارق النقاط العشر عن تشرين الوصيف.

مدرّب الفريق الكابتن معن الراشد أكد لـ “البعث” أن فريقه يسير بخطا موزونة وثابتة بحسابات دقيقة لكل مباراة من المباريات على طريق تحقيق اللقب الذي مازال في الملعب، وبحاجة للمزيد من الجهد والسير المستقيم بوقود الدعم الجماهيري، ومن خلفه ثبات الإدارة غير المقصّرة في التزاماتها تجاه دعم الشباب.

كما نوّه مدرّب الاتحاد بالقيمة الجوهرية للاعبي فريقه الذين سيحقّقون – حسب رأيه – النقلة النوعية لفريق الرجال في المستقبل المتوقع أن يكون مشرقاً مع هكذا جوقة تعشقت ثقافة الفوز وجينات الكرة الاتحادية المتماهية مع البطولات، بشرط الحفاظ عليهم كمجموعة.

ويتصدّر فريق شباب الاتحاد ترتيب فرق الدوري بـ48 نقطة مبتعداً عن أقرب منافسيه تشرين كما ذكرنا بفارق عشر نقاط 38 نقطة، قبل ثماني جولات من نهاية البطولة التي سيواجه في جولتها المقبلة فريق الكرامة صاحب المركز الثامن في حمص.