لجنة دعم الشعب الفلسطيني: حشد جميع القوى لمواجهة المشروع الصهيوني

أكدت اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني ضرورة التنسيق المشترك والتعاون مع المنظمات الشعبية والنقابات المهنية العربية لتفعيل العمل الشعبي العربي في دعم المقاومة الفلسطينية ومواجهة المشروع الصهيوني.

وجددت اللجنة خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور صابر فلحوط دعمها وتأييدها لشباب وشابات القدس وفلسطين المحتلة الذين يواجهون العدو الصهيوني بصمودهم ويواصلون بكل إصرار وإيمان التصدي له ولمخططاته الرامية إلى النيل من حقهم المشروع في تحرير وطنهم وبناء دولتهم المستقلة وعاصمتها الابدية القدس مؤكدة أنها ستبقى السند القوي للشعب الفلسطيني من أجل التحرير والعودة.

ونوهت اللجنة بصمود أهالي الجولان السوري المحتل وتمسكهم بهويتهم الوطنية وتصديهم المشرف للمشروع الصهيوأمريكي الرامي لاقتطاع الجولان من وطنه الأم سورية داعية الفصائل والقوى الفلسطينية الوطنية الى حشد جميع القوى الشعبية والامكانيات الفلسطينية والعربية والصديقة في تيار وطني عريض وقوي وقادر على الوقوف بوجه ما يخططه الاحتلال وحماية القضية الفلسطينية من جميع المخاطر التي تتهددها.

وأدانت اللجنة هرولة بعض الأنظمة العربية للتطبيع مع كيان الاحتلال مشددة على رفض كل أشكال التطبيع وضرورة الاستمرار بالنضال حتى تحرير جميع الأراضي العربية من الاحتلال.

ووجهت اللجنة التحية لكل من يقف إلى جانب سورية في مكافحة الإرهاب ومواجهة مشاريع تفكيك المنطقة.

وتأسست اللجنة عام 2001 بعد الانتفاضة الثانية في الأراضي المحتلة بهدف تقديم المساعدات الإنسانية من الشعب السوري إلى أشقائه الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.