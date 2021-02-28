منطقة جديدة للصناعات الصغيرة والمتوسطة في جبلة

اللاذقية- مروان حويجة

بدأ العمل بمشروع المنطقة الصناعية الجديدة في مدينة جبلة، وذكر رئيس مجلس المدينة المهندس أحمد قناديل أنّ المساحة المستملكة لتنفيذ مشروع المنطقة الصناعية الجديدة في مدينة جبلة تبلغ ١٣١،١١٥ دونماً، وأنّه تمّ استملاك عقارات المساحة المذكورة بموجب قرار الاستملاك رقم /١٧٧٦٩/ تاريخ ١١/١٢/٢٠١١ الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء، موضحاً أنّ المنطقة ملحوظة بالمخطّط التنظيمي لمجلس مدينة جبلة المصدّق بالقرار ١٨٨ لعام ١٩٩٥ بصفة منطقة صناعات متوسطة، وأنّه تمّ إفراز العقارات المستملكة لمصلحة المنطقة الصناعية الجديدة بجبلة ونقل ملكيتها لمجلس مدينة جبلة.

وأشار قناديل إلى أنّه تمّ توقيع عقد بين مجلس مدينة جبلة ومؤسّسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية متاع /6/ اللاذقية لتنفيذ مبنى على الهيكل على العقار 1272 الصليّب والعائدة ملكيته لمجلس مدينة جبلة لتأمين السكن البديل لأصحاب العقارات المستملكة. وقال قناديل: تمّت المباشرة بأعمال المشروع ومراسلة الوزارة لتأمين الاعتماد اللازم لإزاحة شبكات التوتر المتوسط المنتشرة بشكل عشوائي في الموقع، وتم تقسيم المنطقة بالتنسيق مع اتحاد الحرفيين، حيث إن المنطقة مخصّصة للصناعات الخفيفة والمتوسطة. كما أشار قناديل إلى أنّ المنطقة الصناعية الجديدة تهدف إلى استيعاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع التوسع بهذه الصناعات، إضافة إلى أنّ المشروع سيكون منطقة حاضنة وجاذبة للصناعيين ومستقطبة للصناعات الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الحرفية الصغيرة.