نقابة الأطباء البيطريين تعقد مؤتمرها غداً

دمشق – بسام عمار:

تبدأ نقابة الاطباء البيطريين عقد مؤتمراتها السنوية غداً الاثنين، وهي الأولى في الدورة النقابية الجديدة وفق ما ذكره رئيس النقابة الدكتور إياد السويدان للبعث، مشيراً الى أن مؤتمرات الفروع أوصلت الى مجالسها ومجلس النقابة أعضاء يتمتعون بالكفاءة والخبرة العالية والثقة وهذا يحملهم مسؤولية أن يعكسوا هذه الامور عملاً حقيقياً يطور من القدرات المهنية لزملائهم ويزيد من الخدمات المقدمة لهم والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم وإيجاد فرص عملهم لهم والتخلص من حالات الترهل.

وأضاف نعول كثيراً على المؤتمر كونها منابر نقابية وفكرية وتطويرية ومهنية للعمل لتعزيز الايجابيات ومعالجة السلبيات الأمر الذي يفرض طرح كل القضايا والموضوعات المتعلقة بعملنا بحرية وشفافية واضعين نصب أعيننا مصلحة الوطن أولاً وزملائنا ثانياً وتطوير واقع الصناعة الدوائية التي تطورت خلال العقود الماضية بشكل كبير، مشيراً الى أن النقابة أكدت على ضرورة أن تكون هذه المؤتمرات نقلة نوعية لجهة اعداد التقارير المقدمة والأفكار والمقترحات المقدمة وخطط العمل المستقبلية والعمل بروح الفريق الواحد وتعزز العمل المؤسساتي بحيث يقوم الفرع بالدور المطلوب منه وترك القضايا الاساسية للنقابة، وتعزيز التواصل مع الزملاء في مواقع العمل ومساعدتهم في حل الصعوبات التي تواجههم، وتعزيز العلاقة مع مختلف الجهات الحكومية وتكريسها لخدمة العمل النقابي والزملاء، وأن نكون قريبين من أخوتنا المربيين وتقديم الدعم والمساعدة لهم وأن نطلق المبادرات المجتمعية التي تعزز دور النقابة، والمساهمة بقوة في البحث العلمي من خلال اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية الخاصة بقطاع الثروة الحيوانية وتقديم الابحاث الى كليات الطب البيطري، منوها بأن النقابة ستعمل على الاستفادة من كل المقترحات المقدمة في خطط عملها وستعمل على معالجة المشكلات المطروحة بالتعاون مع الجهات المعنية.