نقص الكادر البشري ومستلزمات العمل “بحماية المستهلك” بالرقة

الرقة – حمود العجاج

صعوبات كثيرة تواجه عمل الرقابة التموينية في قطاع التجارة الداخلية بالريف المحرر بمحافظة الرقة تتمثل بتسرب عدد كبير من العاملين خلال السنوات السابقة وصعوبة دوام العدد المتبقي كون معظمهم متواجد في المواقع غير المحررة، عدا عن قلة، بل ندرة سيارات الخدمة اللازمة لمتابعة العمل.

وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله السليمان أن عدد الضبوط المنظمة بحق المخالفين خلال الشهر الأول من العام الحالي وحتى نهاية منتصف شهر شباط بحق المخالفين بالريف المطهر في السبخة و معدان و دبسي عفنان والقرى التابعة لها بلغ 25 ضبطاً منها 16 ضبطاً خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي والباقي خلال النصف الأول من الشهر الثاني..بينما بلغ عدد الضبوط خلال العام الماضي 82 ضبطاً بسبب عدم الإعلان عن الأسعار أو الامتناع عن البيع أو البيع بسعر زائد وكذلك تقاضي بدل زائد للخدمة وبيع الخبز بوزن ناقص إضافة إلى عدم الإعلان عن بدل الخدمات في أجور النقل والاتجار بالمواد المدعومة من قبل الدولة كمادة الإسمنت و عدم إبراز فواتير الشراء و مخالفات في بيع اللحوم و بيع مواد منتهية الصلاحية وكذلك مخالفات أخرى محطات الوقود والمخابز.

وطالب السليمان بدعم المديرية بكوادر بشرية مؤهلة من خلال المسابقات أو عقود سنوية وضرورة تأمين الإمكانيات المادية والفنية اللازمة للعمل.