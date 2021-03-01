أحزاب وشخصيات لبنانية: المقاومة السبيل الوحيد لمواجهة الخروقات الاسرائيلية

في تحد مستمر لقرارات الأمم المتحدة جدد العدو الإسرائيلي خروقاته الاستفزازية للسيادة والأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية.

وأشارت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم الاثنين إلى أنه تم تسجيل 3 خروقات جوية لطائرات تجسس وحربية تابعة للعدو الإسرائيلي تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مختلف المناطق اللبنانية.

وأوضح البيان أنه تم أيضاً تسجيل “خرقين بحريين معاديين للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة” تخللهما إلقاء قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة.

ولفت البيان إلى أن متابعة موضوع خروقات العدو الإسرائيلي تتم بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

في سياق متصل أكد الشيخ ماهر حمود رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة أن المقاومة اللبنانية حققت الانتصارات على العدو الصهيوني بفضل تكامل محور المقاومة في المنطقة.

وقال حمود إن “أمتنا مارست أنواعاً متعددة من المقاومة عبر الزمن حيث استطاعت المقاومة اللبنانية أن تحقق ما عجزت عنه جيوش جرارة من خلال تكامل محور المقاومة” مشدداً على أن المقاومة أكدت في أوج التطبيع والتآمر مع العدو أنها نبض يسري في هذه الأمة”.

وأشار حمود إلى أن الاستعمار الحديث بأشكاله المتعددة يرمي للاستيلاء على ثروات ومقدرات الشعوب وبث التفرقة بين أبناء الامة الواحدة قائلاً إنه “من المسلمات أن تواجه الشعوب المخططات التي تستهدف أمنها وثرواتها وعقيدتها ومستقبلها”.

ولفت حمود إلى أن المقاومة جزء من الطبيعة البشرية وكل الشرائع السماوية شرعتها.

وفي الاطار نفسه جددت حركة أمل اللبنانية في بيان اليوم التأكيد على أن المقاومة هي الحل الوحيد لمواجهة تصاعد الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية التي تطال لبنان براً وبحراً وجواً.

كما شدد المكتب السياسي لحركة أمل على أهمية تحصين الوضع اللبناني الداخلي خاصة في أجواء التحولات الدولية والإقليمية الكبرى وتأكيد أهمية المقاومة وتكاملها مع الجيش اللبناني لمواجهة التصعيد والتهديدات الإسرائيلية