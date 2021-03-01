الاحتلال الأمريكي يسرق القمح من ريف الحسكة.. ومرتزقة أردوغان يسرقون كابلات الهواتف الأرضية

أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً من الشاحنات المحملة بالمسروقات من الأراضي السورية إلى شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي في ريف الحسكة، وذكرت مصادر محلية في بلدة رميلان أن قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت 45 شاحنة محملة بالقمح والشعير المسروق من مطار خراب الجير بريف المالكية واتجهت إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي الذي يستخدمه الاحتلال الأمريكي لنقل الثروات السورية من حبوب ونفط.

في سياق متصل، سرق إرهابيون مدعومون من قوات الاحتلال التركي كابلات الهواتف الأرضية التي تربط مدينة رأس العين بريفها الجنوبي بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وذكرت مصادر أهلية من رأس العين أن مجموعة إرهابية من مرتزقة الاحتلال التركي عمدت إلى سرقة مئات الأمتار من الكابلات الخاصة بالخط الرئيس للهواتف الأرضية الواصلة بين مدينة رأس العين والقرى الجنوبية التابعة لها بريف الحسكة الشمالي الغربي وذلك بقصد الحصول على مادة النحاس لبيعها بعد تهريبها إلى الأراضي التركية.

“قسد” تغتال شابين مختطفين

يأتي ذلك فيما أقدم مسلح من ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي على قتل شابين وجرح ثالث بإطلاق النار عليهم مباشرة أثناء وجودهم كمختطفين لديها في أحد مقراتها في ناحية اليعربية بريف الحسكة وذلك لرفضهم التجنيد في صفوفها.

وقال مصدر محلي إن مسؤول ما يسمى واجب الدفاع الذاتي التابع لميليشيا “قسد” في ناحية اليعربية بريف الحسكة الشمالي الشرقي أطلق النار على ثلاثة شبان مخطوفين ومحتجزين لديها بشكل مباشر بأحد المراكز التابعة للميليشيا لرفضهم التجنيد بشكل قسري ضمن صفوفها ما أدى إلى استشهاد اثنين وإصابة ثالث بجروح، ولفت إلى أن الشبان الثلاثة من أبناء دير الزور الذين فروا من جرائم تنظيم “داعش” الإرهابي خلال السنوات السابقة.

في الأثناء، تزايدت حالات فرار المسلحين من صفوف ميليشيا “قسد” بريف الحسكة ما دفع الميليشيا إلى شن حملة مداهمات وملاحقة العشرات من مسلحيها وأقدمت على اختطاف عدد منهم في الحسكة وريفها.

وذكرت مصادر محلية أن “عدداً من المسلحين الذين كانوا يقاتلون في صفوف ميليشيا “قسد” فروا من نقاطهم ومواقعهم خلال الأيام الماضية في حين شنت الميليشيا حملات مداهمة وملاحقة في مدينة الحسكة وريفها وقامت على إثرها باختطاف عدد من المسلحين الرافضين القتال في صفوفها خلال ملاحقتهم إضافة إلى اختطاف عدد من المدنيين”، وأشارت مصادر بريف الحسكة إلى “أن حملات البحث والملاحقة طالت أيضاً مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي حيث اختطفت الميليشيا على إثرها عدداً من مسلحيها الفارين من صفوفها واقتادتهم إلى جهة مجهولة”.

وفي السياق ذاته لفتت المصادر إلى أن الميليشيا طوقت قرية القيروان التابعة لناحية تل حميس بريف القامشلي الجنوبي واختطفت مدنياً واقتادته إلى جهة مجهولة.

وتشهد صفوف ميليشيا “قسد” عمليات فرار متزايدة لمسلحيها نتيجة الخسائر التي تكبدتها الميليشيا خلال الأشهر الأخيرة حيث قتل العشرات من مسلحيها وأصيب المئات منهم في هجمات استهدفتهم في المناطق التي ينتشرون فيها في الجزيرة السورية.

في الأثناء، أصيب 8 مواطنين بينهم أطفال ونساء جراء انفجار صاعق من مخلفات الإرهابيين بالقرب من المدينة الصناعية الشيخ نجار شمال شرق حلب.

وذكر مصدر في قيادة شرطة حلب أنه وأثناء لعب طفل بقطعة حديد صاعق من مخلفات التنظيمات الإرهابية لدى عودته من المركز الصحي في المدينة الصناعية على طريق المسلمية قام برميها خلفه ما أدى إلى انفجارها وإصابته مع 7 أشخاص آخرين بينهم نساء وأطفال وتم إسعافهم إلى مشفى الجامعة لتلقي العلاج.

كما انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارة عامة اليوم في حي شمال الخط وسط مدينة درعا مخلفة أضراراً مادية.

وذكر قائد شرطة درعا العميد ضرار الدندل أن مجهولين وضعوا عبوة ناسفة بسيارة سياحية عامة مقابل نادي الجمهورية في حي شمال الخط وانفجرت بعد تحرك السيارة لمسافة قصيرة نجم عنه أضرار مادية في السيارة دون وقوع إصابات بشرية.

بالتوازي، عثرت الجهات المختصة على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر مخبأة ضمن منزل عربي في حي الحميدية كانت تتخذه المجموعات الإرهابية مقراً لها قبل اندحارها.

وشملت المضبوطات قذائف “ار بي جي” وقنابل يدوية وبنادق آلية وقناصات وجعباً عسكرية وقاذف هاون عدد 2 وأجهزة اتصال ورشاشات متوسطة وذخيرة متنوعة.