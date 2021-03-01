بيع 30 ألف طن بذار قمح وشعير

حماة- منير الأحمد

أنهى فرع المؤسّسة العامة لإكثار البذار بحماة عمليات بيع بذار القمح والشعير للفلاحين، وفقاً للخطة الزراعية المعتمدة خلال الموسم الحالي.

وذكر مدير الفرع المهندس عبد الغني الأسود في تصريح لـ”البعث” أنه تمّ بيع 25 ألفاً و500 طن من بذار القمح للمصارف الزراعية في المحافظة وفروع المؤسسة في المحافظات الأخرى، إضافة إلى عمليات بيع البذار للمنظمات الدولية والبيع المباشر لفلاحي محافظتي حماة وإدلب، مبيناً أن عمليات البيع تمّت وفق الخطة الموضوعة ومن دون حدوث مشكلات، وكانت الكمية كافية لجميع من أراد زراعة أرضه بمحصول القمح. وأشار إلى أنه تمّ أيضاً بيع 2140 طناً من بذار الشعير للفلاحين، و1500 طن للمصرف الزراعي في السلمية، كما تمّ شحن 500 طن بذار لمنظمة الصليب الأحمر، إضافة إلى توريد 1300 طن إلى المحافظات الأخرى، مبيناً أن أنواع البذار من القمح والشعير كانت ذات نوعية جيدة وبمواصفات تلائم تربة المحافظة.

وأضاف الأسود أنه تمّ مؤخراً الانتهاء من زراعة الحقول الإكثارية المتعاقد معها للموسم المقبل بمحصولي القمح والشعير، بما يهدف إلى تأمين كميات كبيرة من البذار لتوزيعها على الفلاحين خلال الموسم المقبل، مبيناً أنه تمّ تشكيل عدة لجان من أجل إجراء الكشف الأولي على الحقول الإكثارية وحصر المساحات المزروعة وتقديم النصائح والإرشادات للفلاحين، بما يضمن تقديم الخدمة الأمثل لزراعة المحصولين.