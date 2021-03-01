تدريب المربين على تطبيق النظم الاقتصادية المتكاملة للثروة الحيوانية

دمشق- عبد الرحمن جاويش

وذكر مدير مشروع تطوير الثروة الحيوانية الدكتور رامي العلي أن المشروع نفذ دورات تدريبية للفنيين بلغ عددها 41 دورة، وعدد المستفيدين 800، حيث تتناول الدورات التدريب على التمويل الريفي الصغير، والتدريب حول مراقبة أداء الحيوان، إضافة لتحليل الأثر المتبقي على المنتجات الغذائية، وخصائص الحيوان، كما تم تنفيذ دورات تدريبية للمربين تناولت أساليب تربية الحيوان، والاعتناء به وبصحته، والتغذية والتناسل، وبلغ عدد الدورات 430 دورة، وعدد المستفيدين 8600 مرب، وتم التركيز على منتجات الألبان والأجبان، وبلغ عدد الدورات المتبعة 80 دورة، وعدد المستفيدين 1600 مستفيد.

وأشار العلي إلى إحداث وتأسيس شبكات مربي الأبقار والأغنام 33 شبكة، وعدد المستفيدين 835 مستفيداً، كما تم توزيع أغنام محسنة من محطات الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، وبأسعار تشجيعية للمربين، وبلغ عدد المستفيدين 59 أسرة، بهدف نشر التراكيب الوراثية، والحصول على إنتاجية عالية من اللحم والحليب، وتبلغ المساحات المزروعة من الشجيرات الرعوية عند المربين 355 هكتاراً، وتضمنت الزراعات: “الصبار الأملس، الفصة الشجيرية، البقوليات العلفية”، علماً أنه بلغ عدد صناديق التمويل الريفي الصغير 71 صندوقاً، وبلغ عدد القروض العينية المتعلقة بالثروة الحيوانية الممنوحة للمربين ضمن الصناديق الموجودة بفروع المشروع 1232، بقيمة تجاوزت 178 مليون ليرة.