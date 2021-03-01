تراجع زراعة القطن في حماة..!

حماة- محمد فرحة

أكد عدد من مزارعي القطن في سهل الغاب أن زراعة القطن تراجعت كثيراً، ولم تعد تحظى باهتمام المزارعين كما كان قبل سنوات الأزمة، عازين الأسباب إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج من الأسمدة والبذار، وحاجة المحصول الكبيرة للمياه، حيث يحتاج إلى أكثر من عشر ريات وفقاً للتربة والطقس وارتفاع درجات الحرارة، وهذا مكلف إن كانت عملية الري من الآبار عن طريق الضخ، ما يرتب شراء المحروقات بسعر زائد من السوق السوداء.

مدير فرع إكثار البذار بحماة المهندس عبد الغني الأسود أشار إلى تراجع ملحوظ في زراعة القطن كما غيره من المحاصيل الاستراتيجية الأخرى بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتراجع الموارد المطرية، ومع هذا هناك مساحات ستزرع في العديد من المحافظات ولو في حدها الأدنى، مضيفاً بأنه يوجد لدى فرع إكثار بذار حماة صنف حلب 134، وهو صنف جيد، وقد تم تكاثره هنا بحقول المزارعين بإشراف الفنيين، وتم حلج الأقطان الناتجة في محلج محردة.

وبين الأسود أن هذا الصنف جيد ويلائم محافظة حماة، وهو أكثر إنتاجية من صنف حلب 33، وسيتم توزيع كميات البذار الموجودة على المصارف مجرد بدء عملية تمويل المحصول، وعن سعر كيلوغرام البذار، وكمية إنتاج الدونم، أوضح الأسود بأن سعر الكيلوغرام هو 525 ليرة، ويباع من خلال المصارف الزراعية، في حين يجب أن يعطي الدونم الواحد ما لا يقل عن 400 كيلوغرام، مع الإشارة إلى أن زيادة الإنتاجية وقلتها تتوقفان على عمليات الخدمة الزراعية، ومدى توافر مستلزماتها.