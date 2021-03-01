غوتيريش يحذر من مجاعة واسعة النطاق في اليمن

طالب اليمن اليوم الأمم المتحدة بالاضطلاع بمسؤوليتها والعمل على إيقاف العدوان السعودي ورفع الحصار المستمر على الشعب اليمني منذ ست سنوات.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية سبأ عن المتحدث باسم وزارة الصحة اليمنية الدكتور نجيب القباطي دعوته المنظمة الدولية إلى الضغط على دول العدوان لوقف جرائمها بحق المدنيين وآخرها قصف منزل أحد المواطنين في حي الربصة بمديرية الحوك بمحافظة الحديدة ما أدى إلى استشهاد خمسة وجرح اثنين من أسرة واحدة مؤكدا أن هذه الجريمة تأتي بعد أن استهدف مرتزقة العدوان مطلع كانون الثاني الماضي صالة عرس في نفس المديرية وسقوط ثلاثة شهداء وإصابة سبعة يمنين.

ونبه الدكتور القباطي إلى إصرار تحالف العدوان الذي يقوده النظام السعودي على قتل اليمنيين بالقصف ومنع دخول المشتقات النفطية التي بدأت آثاره تنعكس على القطاع الصحي من خلال توقف تقديم الخدمات الطبية والصحية في بعض الأقسام الحيوية بعدد من المستشفيات والمراكز الصحية.

في سياق متصل حذر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس من “مجاعة واسعة النطاق” في اليمن داعياً إلى وقف الحرب فيه.

ونقلت وكالة فرانس برس عن غوتيريس قوله في بيان قبل ساعات من انطلاق مؤتمر افتراضي لدول مانحة في مسعى لجمع مساعدات مالية لليمن “بالنسبة لمعظم الناس أصبحت الحياة في اليمن الآن لا تطاق وتمثل الطفولة فيه نوعاً خاصاً من الجحيم والحرب تبتلع جيلاً كاملاً من اليمنيين ويجب أن ننهيها الآن ونبدأ بالتعامل مع عواقبها على الفور.

وبمشاركة 100 حكومة وجهة مانحة تنظم الأمم المتحدة اليوم بالشراكة مع سويسرا والسويد مؤتمراً افتراضياً لدول مانحة في مسعى لجمع 3.85 مليارات دولار سريعاً لليمن لمنع حدوث مجاعة واسعة النطاق فيه بينما يواصل النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ أذار 2015 مستخدماً كل أنواع الأسلحة ما أوقع عشرات آلاف الضحايا المدنيين ودماراً هائلاً في البنى التحتية كما تسبب الحصار الواسع الذي يفرضه هذا النظام بأكبر كارثة إنسانية في العالم نتيجة حرمان الشعب اليمنى من احتياجاته الأساسية من أدوية وأغذية.

وأعلنت الأمم المتحدة أول أمس أن نحو 16 مليون مواطن يمني يمثلون أكثر من نصف سكان اليمن يعانون الجوع محذرة من أن 5 ملايين من هؤلاء على شفا المجاعة