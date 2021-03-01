مشاريع اتحادية تتحول من الحلم إلى أعتاب الحقيقة

حلب- محمود جنيد

أفصح رئيس نادي الاتحاد المهندس باسل حموي لـ “البعث” أن المشروع الحلم الذي جدّت الإدارة السير بالخطوات التمهيدية للانطلاق به، وقد بدأت اليوم فعلاً، يتمثّل بتغيير وتحسين واجهة النادي “المدخل” الذي سيتحول إلى بوابة حضارية ستكون عنواناً مميزاً يعكس ما خلفه من الصروح المنشآتية، وأولها مشروع المتجر والمتحف الذي ستقوم به الإدارة بتمويل ذاتي، بينما الخطوة الجديدة هي استثمار الموقع المحاذي للفراغات الخمسة من جهة الشارع العام الذي كان مهملاً، وهذا سيكون تمويله بالتشاركية مع الراعي الرسمي للنادي الذي سيتولى أيضاً تمويل مشروع إكساء صالة النادي متعددة الأغراض، والذي بدأت الأعمال به بشكل فعلي بعد انتظار طويل دام لأعوام عقب مرحلة التشييد.